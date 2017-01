Vācietis šo "Mercedes-Benz E200 D" iegādājās diezgan pieticīgā versijā – ar 75 zirgspēku jaudīgu dīzeļdzinēju, kā vidējais degvielas patēriņš visas šīs ekspluatācijas laikā ir bijis aptuveni seši litri dīzeļa uz 100 kilometriem. No papildu aprīkojuma viņš šim spēkratam izvēlējies tikai elektrisko jumta lūku, elkoņbalstu priekšējiem sēdekļiem, centrālo atslēgu un magnetolu.

Nikls, kurš "Daimler" rūpnīcā Zindelfingenā strādāja arī pirms 25 gadiem, iegādājās šo automobili ar darbinieku speciālo atlaidi un plānoja ar to pavizināties gadu, pēc kam to pārdot par tirgus cenu, joprojām saglabājot iespēju ar to nopelnīt. Tomēr tobrīd kritās patērētāju pieprasījums pēc automobiļiem ar dīzeļdzinēju, jo sabiedrība raizējās par dīzeļdzinēju izplūdē nonākošajiem kvēpiem, kas ir kaitīgi cilvēku veselībai un var izraisīt saslimšanu ar vēzi. Tādējādi gadu pēc iegādes viņam, neskatoties uz darbinieka lielo atlaidi, nopelnīt ar tā pārdošanu tirgū neizdotos – viņš nolēma auto paturēt sev.

Pēc 55 gadu vecā Nikla vārdiem izdevumam "Die Welt", visu šo 25 gadu laikā viņš šim automobilim nomainījis tikai sajūgu (tas "izbeidzās" 2003. gadā pie 445 tūkstoš kilometru nobraukuma), bremžu sistēmas komponentes, ģeneratoru un dzesēšanas sistēmas sūkni.



Tāpat ar šo auto īpašnieks bija iekļuvis nelielā ceļu satiksmes negadījumā, pēc kā autokapsētā iegādājies citus priekšējos lukturus, motora pārsegu un radiatora dekoratīvo režģi. Priekšējo buferi gan nopircis jaunu.

Kā aprēķinājis miljonu kilometru nobraukušā "Mercedes-Benz E200 D" īpašnieks, šo 25 gadu laikā viņš automobiļa apkopē iztērējis 59 tūkstošus eiro, bet degvielā nobraucis 54 tūkstošus eiro.

Atgādinām, ka attiecīgās paaudzes "Mercedes-Benz" E-klase tika ražota no 1985. līdz 1996. gadam, pavisam realizējot vairāk nekā divarpus miljonus šī modeļa automobiļu, kuri bija pieejami sedana, universāļa, kupejas, kabrioleta un sešdurvju limuzīna versijā.