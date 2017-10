Itāliešu superauto "Lambroghini" jaunais apvidus automobilis tiks prezentēts 4. decembrī. Gaidot šo lielo notikumu, autoražotājs no sava muzeja izbraucis ar oriģinālo "LM002" jeb "Rambo Lambo" un sarīkojis plašu fotosesiju ar to.

"Lamborghini LM002" ražošana tika pārtraukta pirms 25 gadiem. Savam laikam tas bija iespaidīgs braucamais – aprīkots ar tā laika superauto "Countach" 450 zirgspēku jaudīgo 5,2 litru V12 motoru. "LM002" ir arī pirmais "Lamborghini" spēkrats ar pilnpiedziņu.

Pirmais "Lamborghini" apvidus automobilis tika ražots no 1986. līdz 1993. gadam. Tas oriģināli tika izstrādāts ar mērķi to pārdot militārajām struktūrām, bet šis plāns neizdevās. Pavisam tika saražotas 328 vienības "Lamborghini LM002" apvidnieku, no kuriem vienu iegādājās arī Sadams Huseins.

Mūsdienās lietots "Lamborghini LM002" maksā no 280 līdz 400 tūkstošiem eiro, liecina Eiropas lielākā transportlīdzekļu sludinājumu portāla "Mobile.de" datubāze.

Decembrī gaidāmais jaunais "Lamborghini Urus" būs ieturēts tāda paša nosaukuma konceptuālā automobiļa stilā, kas tika parādīts vēl 2012. gadā. Sērijveida versijā tas spēšot braukt ātrāk par 300 km/h un Nirburgringā uzstādīšot apļa rekordu apvidus automobiļiem, sola itāliešu autoražotājs. Pēc provizoriskas informācijas, "Urus" debitēs ar 650 zirgspēku jaudīgu "Volkswagen" koncerna četrlitru V8 turbomotoru.

Fotogalerija ar "Lamborghini Urus" prototipu: