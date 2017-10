Gatavojot auto ziemai: riepu izvēle un to vecuma nozīmīgums

Foto: Publicitātes foto

Kad runājam par automašīnas sagatavošanu ziemai, katrs autovadītājs zina, ka viens no būtiskākajiem darbiem, kas veicami automobilim pirms ziemas, ir ziemas riepu uzstādīšana. Likums nosaka, ka periodā no 1. decembra līdz 1. martam visiem automobiļiem ar pilno masu līdz 3,5 tonnām jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, savukārt riepas ar radzēm drīkst būt uzstādītas no 1. oktobra līdz 1. maijam. Ziemas riepu protektora dziļums nedrīkst būt mazāks par četriem milimetriem.