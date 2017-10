Foto: Kadrs no video

Krievijas autoražotājs GAZ oficiāli apstiprinājis informāciju par to, ka tā "GAZelj Next" komerctransporta mērinstrumentu paneļa borta datora ekrānā iespējams spēlēt "Tetris" videospēli. Autoražotājs taisnojas, ka tā tur tikusi uzstādīta nevis joka pēc, bet gan lai pārbaudītu ekrāna attēla kvalitāti.

""GAZelj Next" automobiļu izstrādes laikā kvalitātes kontrole ietver milzīgu skaitu dažādu testu. Viens no tiem – borta datora ekrāna attēla kvalitātes pārbaude. Ir svarīgi, lai informācija, kas tiek attēlota ekrānā, autovadītājam būtu viegli nolasāma braukšanas laikā. Šajā gadījumā nopietnais uzdevums ir lieliski pārbaudāms ar "Tetris" palīdzību. Spēle, kurā pa visu ekrānu kustas ģeometriskas figūras, ļauj ātri un maksimāli precīzi pārbaudīt gan procesora darbību, gan ekrāna visu zonu funkcionalitāti," vēstīts GAZ paziņojumā.

Autoražotājs norāda, ka šāda pārbaude notiek visu samontēto "GAZelj Next" automobiļu gadījumā. Tomēr "Tetris" videospēli mērinstrumentu panelī nav iespējams izsaukt braukšanas laikā. Neskatoties uz to, ka šī slēptā GAZ funkcija tagad ir plaši "izreklamēta" internetā, autoražotājs aicina šī modeļa auto vadītājus to neizmantot, jo mērinstrumentu paneļa vadības sviras nav paredzētas tik intensīvai slodzei.

Jau rakstījām, ka internetā publicēti vairāk video, kuros demonstrē "Tetris" videospēli "GAZelj Next" jaunā modeļa mērinstrumentu panelī. Lai to aktivizētu, ir jāiedarbina automobilis, trīs reizes jāieslēdz labās puses pagrieziena rādītājs, tad divas reizes jāpamirkšķina tālās gaismas, tad piecas reizes jānospiež sajūga pedālis un jāpalielina dzinēja apgriezieni virs 2000 apgr./min.