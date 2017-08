Apdrošināšanas kompānija "Gjensidige Latvija" augustā svin savu 23 gadu darbības gadskārtu. Vairāku desmitu gadu laikā apdrošinātājs ir saskāries ar tūkstošiem automašīnu bojājumu atlīdzību gadījumu, kurus iesnieguši autovadītāji. Ik pa laikam šo iesniegumu vidū gadās arī tādi, kuri ir likuši pasmaidīt apdrošināšanas speciālistiem, un "Gjensidige Latvija" savā svētku mēnesī dažus no interesantākajiem situāciju skaidrojumiem nodod arī citiem.

Bieži vien bojājumi automašīnai rodas trešo pušu vainas dēļ, un situācijas mēdz būt visdažādākās. Piedāvājam dažas no situācijām, kad apdrošinātajam radušies bojājumi to automašīnai kāda cita ceļu satiksmes dalībnieka vainas dēļ. No apdrošinātās personas iesniegumiem:

"Automašīnas vadītājs esot naktī atbraucis no Īrijas un sajaucis ceļa braukšanas puses. Tā rezultātā iebrauca manā braukšanas joslā, kur sadūrās ar auto, ko vadīju es. Piezīme: vainīgais arī sacīja, ka tam neesot tiesību."

"Pēc telefona zvana – automašīnas vadītājs iebrauca manas automašīnas aizmugurē."

"Iereibis mājas iedzīvotājs izskrējis no sava dzīvokļa, uzlēca uz mana auto un, četrrāpus tupot, sāka dauzīt automašīnas priekšējo stiklu ar galvu. Kad tas neizdevās, lika lietā dūri un sita tik ilgi, kamēr stiklu sadauzīja."

Ik gadu "Gjensidige Latvija" tiek reģistrēti vairāki simti gadījumi, kad klientiem tiek radīti zaudējumi automašīnas sadursmēs ar dzīvniekiem. Tāpat dzīvnieki ir neparedzami un spēj nodarīt zaudējumus apdrošinātam īpašumam arī jebkurā citā laikā. No apdrošinātās personas iesniegumiem:

"Automašīna cieta no meža zvēra neapdomātas rīcības, kā rezultātā sabojāta automašīna un radīti zaudējumi."

"Grauzēji automašīnai sagrauzuši vadus un caurules."

"Braucu no mājām uz darbu, un no meža mašīnas priekšā izlēca buks. Bremzēju, buks pa gaisu un mežā iekšā."

"Transportlīdzekļu bojājumi – sasists priekšējais bampers, radiators un dzesēšanas akumulators. Vainīgā persona – meža zaķis."

"Braucot ar ātrumu 90 km/h, pēkšņi ieraudzīju nepārvaramu šķērsli – suni. Mēģināju ar mašīnu izdarīt manevru pa kreisi, lai izvairītos no kustoņa."

Apdrošinātājiem ikdienā nākas saskarties arī ar situācijām, kad cilvēki neprecīzi izpratuši likumdošanu, nav pievērsuši uzmanību noteikumiem, kas saistīti ar tā apdrošināto mantu, vai arī radoši interpretē likumus. Tādēļ "Gjensidige Latvija" atgādina, ka klientiem ir jāpārzina savas apdrošināšanas polises noteikumi, kā arī jāseko līdzi likumdošanai, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām. No apdrošinātās personas iesniegumiem:

"Lēmums, ka apdrošināšanas atlīdzība man netiek izmaksāta, nevar būt piemērojams, jo valsts tehnisko apskati šim transportlīdzeklim biju izgājis, bet nebiju pagarinājis. "

"Malā stāvošie autovadītāji man māja, lai braucu. Vēlāk man tika paziņots, ka esot apslēptie noteikumi, kurus es nepazīstu."

"Pēc negadījuma nekavējoties izsaucām policiju, kura sastādīja attiecību protokolu."

"Gjensidige Latvija" priecājas, ka pat situācijās, kad noticis kāds negadījums, cilvēki nereti arī spēj saglabāt humora izjūtu un neļaujas bēdām par nodarīto bojājumu. No apdrošinātās personas iesniegumiem:

"No rīta pamodos, izgāju laukā no mājas un mans auto spogulis karājās uz vadiem. Kādam droši vien neiepatikās mans auto. "

"Savu vainu atzīstu, bet skaisto dienu tāpat šis negadījums nu nekādi nesabojāja!"

"Tam, kādēļ sastopamies ar savādiem iesniegumiem vai skaidrojumiem, ir vairāki iemesli – dzīvē visu nevar paredzēt, un bieži vien situācijas tiešām gadās tik absurdas, ka aprakstīt tās, lai lasot izklausītos reāli, var izrādīties izaicinoši. Tāpat negaidītām situācijām cilvēki nav psiholoģiski sagatavoti, kā rezultātā ir sarežģīti atcerēties notikumu gaitu un loģiski to aprakstīt. Mūsdienās ir dažādas attēla fiksēšanas ierīces, kas palīdz iemūžināt situāciju, bet pirms desmit un divdesmit gadiem šādas ierīces nebija plaši pieejamas," stāsta "Gjensidige Latvija" transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs Dāvids Lēvalds.

"Gjensidige Latvija" aicina ikvienu būt prātīgiem, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un jau laikus parūpēties par sava auto drošību, iegādājoties OCTA un KASKO, kā arī nodrošinot auto ar papildu pretaizdzīšanas drošības sistēmām. Tomēr, ja ar automašīnu ir gadījies kāds negadījums, noderīgs vienmēr izrādīsies videoreģistrators, kas precīzi fiksēs notikumus uz ceļa.