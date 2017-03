"Es tiešām brīnos, ka es te (Latviešu biedrībā) esmu nostrādājusi astoņus gadus un mani vispār neviens nekur neaicina. Tie tiešām ir kaut kādi (Džordža) Sorosa mediji – mēs tiem piedāvājam mūs nointervēt, bet viņiem tas neinteresē!" ceturto varu atmasko Godzemes ķoniņiene.

"Kaut vai tagad ar šo autobraukšanas tiesu – visi, visi mediji piezvana un paprasa tikai mazu lietiņu, uzprasa "ko jūs darīsiet tālāk?" Es viņiem saku, ka pastāstīšu vispār par to, ko mēs darām. Uzaiciniet mani, lai cilvēki var saprast, kāpēc es tā atbildu policistam un no kuras koncepcijas es nāku, lai varu paskaidrot! "Nē, nē, to mēs nedarām! Nē, nē, tas mūs neinteresē!" Bet tā ir cilvēku maldināšana, kas notiek medijos," pukojas pamatiedzīvotāju ķēniņiene.

"Tomēr, pateicoties "Delfiem", ir izdevies nodot cilvēkiem savas zināšanas," saules stariņu "pēc Sorosa plāna strādājošo" mediju pulkā iezīmē Godzemes ķoniņiene. "Esmu ļoti laimīga par to un milzīgi pateicīga visiem. Es ceru, ka varēšu arī jūs visus iedvesmot nebūt par vergiem."

Runājot par tiesu, kas notika saistībā ar Dittas Rietumas nepakļaušanos policijas likumiskajām prasībām, viņa atbild, ka "enerģētiski visiem ir skaidrs, ka esmu uzvarējusi".

Līdz šim pēdējais video visādi citādi aktīvās Rietumas video emuārā tika publicēts pagājušā gada novembrī. Kopš tā laika viņas "YouTube" kanālā bija bezprecedenta ilgs klusuma periods. Tomēr piektdien, 24. martā, viņa beidzot savā emuārā publicēja uzreiz vairākus jaunus video. Tiesa, konkrētais video, kurā viņa gaužas par mediju neieinteresētību Latviešu biedrības (Labie.lv) ideoloģijā un kas tika publicēts tikai tagad, ir fragmenti no Dittas Rietumas intervijas māksliniecei Katrīnai Neiburgai, kas filmēta pērnā gada vasarā, tātad vēl pirms tiesas lēmuma 23. augustā.

Jau ziņojām, ka Ditta Rietuma tiesā ir zaudējusi – viņai piespriests trīs dienu administratīvais arests saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175. pantu par "ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas iestādes darbinieka likumīgam rīkojumam vai prasībai", portāls "Delfi" uzzināja Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā. Uz soda izciešanu tiesas noteiktajā 11. oktobrī Godzemes ķoniņiene neieradās, tādēļ tagad policija viņu ir izsludinājusi administratīvajā meklēšanā soda izciešanai.

Ditta Rietuma plašu atpazīstamību sabiedrībā guva pēc pašas publicētā video, kur viņa, apturēta par kārtējo braukšanu bez derīgas automobiļa tehniskās apskates, policistiem atteicās rokās dot dokumentus un pat mēģināja bēgt.

Saistībā ar nepakļaušanos policijas darbinieku likumiskajām prasībām Dittas Rietumas lieta tika izskatīta administratīvajā tiesā, kura lēma, ka Godzemes ķoniņienei ir jāiziet psihiatriskā ekspertīze, lai varētu spriest, vai pārkāpuma laikā viņa bijusi pieskaitāma. Tomēr Rietuma 1. jūlijā norīkoto psihiatrisko ekspertīzi ignorēja un aicināja tiesnesi pašu uz to doties, lai "analizētu tiesu sistēmas psihopātiju".

Turklāt tas nav vienīgais Rietumas misēklis ar ceļu policiju. Ņemot vērā, ka pamatiedzīvotāju ķēniņiene uzskata, ka viņu nedrīkst sodīt, ķoniņiene ir iekūlusies nevienās vien problēmās ar policiju. Piemēram, 2015. gada vasarā par braukšanu apdzīvotā vietā par 41 līdz 50 km/h ātrāk nekā atļauts viņai tika piespriests 120 eiro naudassods. Ņemot vērā, ka sods nav nomaksāts, tiesu izpildītājs Rietumai bloķējis visus bankas kontus. Godzemes ķoniņiene nāca klajā ar paziņojumu, ka savus parādus vēlas nomaksāt ar koka sprungulīšiem jeb pašas emitēto valūtu – biriem. Tomēr tas viņai neizdevās, jo kreditori sprungulīšus atsūtīja atpakaļ.