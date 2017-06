Pasaulē populārākā automobiļu raidījuma " The Grand Tour " viens no vadītājiem Ričards Hamonds un kompānijas "Rimac" vadītājs Meits Rimaks publicējuši gandrīz pusstundu ilgu video, kurā abi pārrunā pirms nepilnām trim nedēļām notikušo avāriju ar 1088 ZS jaudīgo elektroauto "Rimac Concept One".

Hamonds skaidro, ka todien tika filmēts "The Grand Tour" sižets, kurā visi trīs raidījuma vadītāji, tostarp Džeremijs Klārksons un Džeimss Mejs, savstarpēji sacenšas ar trim superauto – "Lamborghini Aventador S", jauno "Acura NSX" un "Rimac Concept One". Katrs no šiem spēkratiem reprezentēja savu superauto ēru – pagātni (iekšdedzes dzinējs), mūsdienas (hibrīds) un nākotni (elektroauto).

Avārija notika sižeta filmēšanas noslēgumā, un negadījums nebija plānots. Piedaloties kalnābraukšanas sacensībās Šveicē, Hamonds pārāk ātri mēģināja izņemt līkumu pa kreisi, tomēr tajā "neierakstījās" un spēkrats nolidoja no kraujas, apmetot vairākus kūleņus un drīz pēc tam aizdegoties.

Hamonds automobilī bija ar ķiveri galvā un piesprādzējies ar drošības jostām. Kamēr auto meta kūleņus, Hamonds traumēja savu celi. Viņš atceras, ka pieskrējušajiem glābējiem uzreiz teicis, lai velk viņu aiz rokām un neaiztiek kājas, jo jūt, ka kāda no tām ir lauzta.



Savukārt horvātu autoražotāja "Rimac" vadītājs šajā publicētajā video sarunā norāda, ka Hamonds līkumā braucis pārlieku ātri – to viņš pierāda ar telemetrijas datiem. Tas nebija pirmais sacīkšu aplis, kuru brauca Hamonds, bet gan jau ceturtais – katrā no apļiem "The Grand Tour" vadītājs būtiski kāpināja ātrumu, tostarp pagriezienos.

Savukārt Hamonds norāda, ka, visu laiku braucot ar šo elektrisko superauto, izjutis nepietiekamu pagriežamību, tādēļ nesaprot, kā varēja notikt avārija ar aizmugurējās riteņu ass izslīdēšanu. Tikmēr "Rimac" vadītājs precizē, ka Hamonds centies pārspēt fizikas likumus – lielā ātrumā līkuma strauji pagrieza stūri pa kreisi un riepas zaudēja saķeri ar ceļa segumu.

Kā liecina sacensību telemetrijas dati, pirmajā aplī Hamonds ar šo superauto sasniedza 145 km/h maksimālo braukšanas ātrumu, otrajā – 153 km/h; trešajā – 158 km/h; bet liktenīgajā jau 177 km/h.

Tāpat autoražotāja vadītājs uzslavējis "Rimac Concept One" drošības līmeni. Virsbūves struktūra izturēja triecienus un saglabāja pasažieru kabīni neskartu. Vēl viņš vērsa uzmanību uz to, ka spēkrats uzliesmoja pēc būtiskiem bojājumiem, un "tas esot saprotams" (auto kūleņoja 100 metrus). Neskatoties uz to, "Rimac" sola papildus pārbaudīt, vai līdzīgā avārijā aizdegšanās risku varētu mazināt.

Interesanti, ka "Rimac Concept One" ir izgatavots astoņu vienību ierobežotā sērijā un konkrētais bija jau pārdotais eksemplārs kādam klientam. Katrs no šiem eksemplāriem maksā 2,3 miljonus eiro. Uz Hamonda jautājumu, vai horvātu autoražotājs iznīcinātā auto vietā izgatavos jaunu, "Rimac" vadītājs atbildēja, ka nē – pasaulē tagad paliks vairs tikai septiņi šī modeļa superauto.