Kompānija " Honda " sadarbībā ar savu Britu salonauto čempionāta (BTCC) partneri "Team Dynamics" komandu izgatavos pasaulē visātrākā zālespļāvēja "Mean Mower" otro paaudzi. No priekšteča tas atšķirsies ar daudz jaudīgāku motoru, kas aizgūts no "Honda CBR1000R Fireblade" superbaika.