Uzņēmumam ir autoparks ar vairāk nekā 50 "Nissan Leaf" elektromobiļiem, un vairums no tiem ir pirmās paaudzes 24 kWh modeļi, kuri līdz šim ir kopā veikuši veselus 13 miljonus kilometru – ar elektromotoru un nulles līmeņa emisijām.

Vecākais autoparkā esošais "Leaf" ir mērojis vairāk nekā 309 000 kilometru, un tas joprojām ir pilnībā funkcionāls. Ir vēl citi liela nobraukuma piemēri – vidējais nobrauktais attālums ir 260 000 kilometru ar atlikušo akumulatora kapacitāti no 70% līdz 85%. Lai labāk izprastu attālumus, neliels piemērs – braucot apkārt pasaulei, jūs nobrauktu nedaudz vairāk par 40 000 kilometriem.

Ikvienam taksometru uzņēmumam uzticamība ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Taksometru uzņēmuma "Elektritakso" īpašnieks Ermo Kontsonu dalījies savā septiņu gadu pieredzē ar "Nissan Leaf" elektromobiļu autoparku: "Sākumā bija dažas neskaidrības par elektrisko tehnoloģiju, bet šajā laika periodā mēs esam pilnībā iemācījušies aizvien vairāk uzticēties tai. Mēs konstatējām, ka akumulatora uzlāde no 20% līdz 80% uzlādes stāvoklim ir labākais veids, kā aizsargāt akumulatoru un uzturēt to lieliskā stāvoklī, lai nodrošinātu labāko uzticamību un ilgmūžību."

"Mēs pamazām aizstājam vecos modeļus ar jauno 40 kWh akumulatoru "Leaf", lai mūsu taksometru vadītāji varētu mērot lielākus attālumus ar vienu uzlādes reizi un, protams, arī nopelnīt vairāk," norāda Kontsons.

"Nissan Leaf" ir tikai trīs galvenie komponenti – iebūvēts lādētājs, invertors un motors, un tas ir arī par 40 procentiem lētāks uzturēšanā salīdzinājumā ar alternatīviem modeļiem ar benzīna dzinēju vai dīzeļdzinēju.



Jaunais 40 kWh "Nissan Leaf" ir pārsniedzis visus gaidītos pārdošanas apjomus. Eiropā tas pašlaik ir tirgū visvairāk pārdotais elektroautomobilis. Kopš 2017. gada oktobra, kad šis modelis tika laists klajā, ir saņemti 37 000 pasūtījumu – tas nozīmē, ka Eiropā ik pēc 10 minūtēm tiek pārdots viens jaunais "Leaf". Visvairāk elektroautomobiļu un jauno "Nissan Leaf" šobrīd tiek pārdots Norvēģijā.