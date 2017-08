Visvairāk iespēju virtuāli pārbaudīt sava spēkrata zādzības un apzagšanas risku izmantojuši jaunākā izlaiduma gada automašīnu īpašnieki – 18% no visiem pieprasījumiem bijuši par 2016. un 2017. gada transportlīdzekļiem. Savukārt godpilnajā otrajā vietā ierindojas 2006. un 2007. gada spēkrati, par kuriem informācija pieprasīta 3535 reizes jeb 14% gadījumu no kopējā pieprasījumu skaita.

Spēkratu zīmolu vidū vislielākā interese bijusi par BMW (13%), "Audi" (11%), "Volkswagen" (11%) un "Volvo" (10%) automašīnām, kam seko "Toyota" (7%), "Mercedes-Benz" (4%) un "Opel" (4%) spēkrati. Meklētāko auto zīmolu topa desmitniekā ierindojas arī "Nissan", "Ford" un "Škoda". Savukārt populārākie automašīnu modeļi, par kuriem visbiežāk pieprasīta informācija par zādzības un apzagšanas risku, ir BMW 5. sērija (4%), "Volkswagen Passat" (4%) un "Audi A6" (3%).

"Šis kalkulators ir lieliska iespēja ikvienam auto īpašniekam virtuāli vien dažu sekunžu laikā noskaidrot sava spēkrata zādzības un apzagšanas risku, un mums ir patiess prieks, ka autovadītāji to izmanto. Vienlaikus nedrīkst aizmirst, ka zog dažāda vecuma un zīmolu spēkratus, tāpēc, pirmkārt, katram pašam ir jārūpējas par sava spēkrata drošību neatkarīgi no tā, cik pieprasīts tas ir zagļu vidū," komentē Kristaps Liecinieks, "Balta" transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs.

Saskaņā ar Valsts policijas datiem šī gada pirmajos septiņos mēnešos reģistrētas 529 automašīnu zādzības, no kurām 194 gadījumos auto ir atrasti. Lai gan kopējais zādzību skaits valstī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, nav strauji palielinājies, ievērojami pieaugušas jauno automašīnu zādzības – divarpus reizes. Ja pērn pirmajos septiņos mēnešos tika reģistrēti 53 gadījumi, kad nozagti auto, kas jaunāki par 2012. gadu, tad šogad garnadžu rokās nokļuvis jau 141 šāds spēkrats. Vēl joprojām kā vienu no galvenajiem riska faktoriem jaunākās paaudzes automašīnu zādzībām eksperti uzskata bezatslēgu iedarbināšanas sistēmu "Keyless Go".

"Izvērtējot iegūtos datus no zādzību risku kalkulatora, redzam, ka jaunāko izlaiduma gadu automašīnu īpašnieki ir sadzirdējuši iepriekš izteiktos Valsts policijas un citu ekspertu brīdinājumus par pieaugošo zādzību tendenci jauno automobiļu segmentā. Lai arī pieprasītākā informācija ir par šķietami "stereotipiskajiem" zagtākajiem automašīnu modeļiem, jāatgādina, ka viena no lielākajām riska grupām ir tieši automašīnas, kas aprīkotas ar "Keyless Go" sistēmu, neskatoties uz to zīmolu. Tāpēc aicinām visu automašīnu marku īpašniekus, kuru spēkrati ir aprīkoti ar "Keyless Go" sistēmu, izvērtēt iespējamos preventīvos pasākumus, lai samazinātu sava transportlīdzekļa zādzības risku," atgādina Edvīns Panders, SIA "Autonams" valdes loceklis.

Jauno automašīnu zādzību skaita straujais kāpums ir galvenais iemesls arī strauji pieaugušajām apdrošināšanas atlīdzībām – pērn pirmajos septiņos mēnešos atlīdzībās par nozagtajiem transportlīdzekļiem apdrošinātājs "Balta" atlīdzībās izmaksāja 497 tūkstošus eiro, savukārt šogad pieteikto atlīdzību apjoms palielinājies trīs reizes, sasniedzot 1,5 miljonus eiro.

Virtuālo auto zādzību riska kalkulatoru apdrošināšanas sabiedrība "Balta" sadarbībā ar SIA "Autonams" izstrādāja ar mērķi veicināt auto īpašnieku informētību, brīdināt un pievērst uzmanību aktuālajām auto zādzību un apzagšanas tendencēm. Tas veidots, balstoties uz aktuālajiem Valsts policijas datiem, kā arī apdrošināšanas sabiedrības "Balta" un SIA "Autonams" ekspertu novērojumiem par automašīnu zādzību un apzagšanas tendencēm Latvijā. Vienlaikus "Balta" un SIA "Autonams" eksperti norāda, ka auto īpašniekiem nevajadzētu pilnībā paļauties uz virtuālā kalkulatora rezultātiem par zemo auto zādzības risku.

Virtuālais auto zādzību riska kalkulators būs pieejams "Balta" un SIA "Autonams" mājaslapā, kā arī sociālajos tīklos. Lai kalkulators nezaudētu savu aktualitāti, datu atjaunošanu izstrādātāji sola vismaz reizi ceturksnī.