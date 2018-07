Šā gada pirmajā pusgadā reģionālo maršrutu autobusos veikti gandrīz 700 pārbaužu, un pārkāpumi konstatēti aptuveni 10% gadījumu. Joprojām izplatītākie pārkāpumi ir saistīti ar biļešu tirdzniecību. Šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, kontroļu skaits ir palielināts par 30%. Plānots, ka līdz gada beigām pārbaužu skaits pieaugs vēl vairāk.

No nepilniem 700 kontroļu, kas veiktas reģionālo maršrutu autobusos, pārkāpumi konstatēti 10%, un 77% no visiem šiem pārkāpumiem ir saistīti ar biļešu tirdzniecību. Izplatītākie pārkāpumi – pasažierim vispār netiek izsniegta biļete vai tie izsniegta nulles vērtības biļete, pieturvieta, kas norādīta biļetē, nesakrīt ar to, ko pasažieris nosaucis autobusa vadītājam. Autotransporta direkcija, veicot noslēgto līgumu uzraudzības un kontroles pasākumus, pārkāpumu gadījumā piemēro pārvadātājam līgumsodu.

"Ņemot vērā, ka pārkāpumu skaits pēdējā laikā nesamazinās, bet, tieši otrādi, atsevišķu pārvadātāju apkalpotajos maršrutos to skaits ir palielinājies, pēdējo gadu laikā esam palielinājuši kontroles apjomu. Plānojam līdz gada beigām pastiprināt pārbaudes vēl vairāk, jo diemžēl, neskatoties uz to, ka uzņēmumiem tiek piemēroti līgumsodi, pārkāpumi joprojām ir. Šobrīd, kad tiek pārskatīts reģionālais maršrutu tīkls, biļetes ņemšana ir īpaši svarīga, jo tādā veidā pasažieris var mums norādīt uz autobusa nepieciešamību. Ja pasažieris biļeti nepaņem, ļaujot šo naudu paturēt šoferim, tad saskaņā ar statistikas datiem konkrētā pasažiera autobusā nav bijis," uzsver Autotransporta valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot Autotransporta direkcijas kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.