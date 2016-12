Jau piekto gadu rīkotā konkursa "Drošākais uzņēmuma autoparks" mērķis ir noskaidrot Latvijā prasmīgākos uzņēmumu autoparku pārvaldītājus, kā arī uzlabot kopējo satiksmes drošību, ieviešot praktiskas un pozitīvas pārmaiņas autoparku pārvaldīšanā.

Dalība gada balvā uzņēmumu vadītājiem un autoparku atbildīgajiem darbiniekiem dos iespēju saņemt individuālu izvērtējumu un ieteikumus autoparku pārvaldīšanas uzlabojumiem nākotnē, savukārt konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties uz "Volvo Truck" rūpnīcu Zviedrijā, lai iepazītos, kā top vieni no pasaulē drošākajiem auto. Konkursa noslēgumā tiks izveidots Latvijas drošāko uzņēmumu autoparku tops, ierindojot dalībniekus zelta, sudraba un bronzas kategorijās.

"Lielu daļu no kustības plūsmas ikdienas satiksmē veido komerctransports, tādēļ tā tehniskā drošība un kvalitāte, kā arī autovadītāja profesionalitāte ir ļoti nozīmīga, runājot par kopējo satiksmes drošību. Šis konkurss ir iespēja uzzināt ekspertu viedokli un saprast, cik tehniski kvalitatīvs, profesionāls un saviem darbiniekiem un kopējai ceļa satiksmei drošs ir viņu autoparks," komentē Kristaps Liecinieks, "Balta" transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs.

"Nepārprotami, ka ceļu satiksmes drošības uzlabošanas process ir vairāku komplicētu pasākumu virkne, turklāt šajā procesā ir svarīgs katrs posms. Jebkura veida ieguldījums ceļu satiksmes drošības uzlabošanā būs nozīmīgs tikai tad, ja arī paši ceļu satiksmes dalībnieki sapratīs, cik svarīga ir to loma, lai satiksme būtu droša. Šis konkurss, rādot labu piemēru un motivējot uzņēmumus veidot drošus autoparkus, palīdzēs mums visiem arī kopumā virzīties uz drošāku satiksmi," komentē Tālivaldis Vectirāns, Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors.

"Ņemot vērā kritisko ceļu satiksmes negadījumu statistiku uz Latvijas ceļiem, "Balta" gada balva "Drošākais uzņēmuma autoparks" ir nozīmīga iniciatīva, lai veicinātu ne tikai drošu satiksmi, bet arī uzņēmumu vēlmi pilnveidot savus autoparkus. Konkursa ietvaros dalībniekiem ir iespēja mācīties no citiem autoparkiem un saņemt ekspertu ieteikumus, lai pēc tam ieviestu tos savā ikdienā. Jāpiebilst, ka arī viens no "Volvo Truck Latvia" darbības pīlāriem ir drošība. Uzskatām, ka par to jādomā ikvienam atbildīgam uzņēmumam," norāda Endrjū O'Bruks, "Volvo Truck Latvia" rīkotājdirektors.

""Circle K Latvia" viena no darbības prioritātēm ir drošība, tāpēc ar gandarījumu piedalāmies šajā nozares notikumā. Pieredzes un zināšanu apmaiņa, ko sekmēs dalība projektā, ir vēl viens apliecinājums, ka autoparku drošība ir viena no nozares prioritātēm, kuras nozīme Latvijā turpina pieaugt," skaidro Gatis Titovs, SIA "Circle K Latvia" degvielas kategorijas vadītājs.

"Auto nozarē drošība mūsdienās iet roku rokā ar ekonomiskumu un izdevīgumu, un ieguvumi vienā no šīm jomām vairs nav jākompensē ar zaudējumiem citās. Tādēļ šīs vērtības ir svarīgākie kritēriji uzņēmumiem, izvēloties auto savām biznesa vajadzībām, un tās ir tikpat svarīgas arī mums kā autotransporta finansētājam. Tādēļ jau otro gadu pēc kārtas atbalstām konkursu "Drošākais uzņēmuma autoparks", lai izceltu labākos piemērus kā uzņēmumi ilgtspējīgi veido savus autoparkus," norāda SEB līzinga vadītāja Jeļena Gavrilova.

Pieteikties konkursam tiek aicināti visi uzņēmumi, kuru autoparkā ir 10 vai vairāk transportlīdzekļu. Pirmajā kārtā tiks izvērtēta uzņēmuma sniegtā informācija, kā arī CSDD statistika par uzņēmuma transportlīdzekļiem un to stāvokli, savukārt otrajai kārtai izvirzītos uzņēmumus klātienē ar padziļinātas intervijas un anketas palīdzību izvērtēs speciāla žūrija. Uzņēmumi savu dalību konkursam var pieteikt līdz 22. janvārim, elektroniski aizpildot pieteikšanās anketu.

Konkursu "Drošākais uzņēmuma autoparks 2016" atbalsta Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija, autopārvadātāju asociācija "Latvijas auto", SIA "Agritech". Konkursa informatīvais atbalstītājs – ziņu portāls "Delfi".