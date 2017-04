Jau 7. aprīlī Ķīpsalā ierūksies Baltijā lielākais autotūninga šovs "Auto Exotica 2017", kurā bez pašmāju sacīkšu auto un dažādiem reti sastopamiem sporta automobiļiem prožektoru gaismās gozēsies arī restaurēti, pārbūvēti, skaļi un ātri spēkrati no Baltijas un Skandināvijas. Izstādes nagla – reāls, miljonu vērts Betmena auto.

Autotūninga šovs "Auto Exotica" pulcēs ne tikai autosporta, autotūninga un ekskluzīvo automašīnu fanus, bet arī ikvienu automīli, kurš vēlas redzēt ko nebijušu. Arī šis gads nebūs izņēmums. Uz trīs dienām Ķīpsalā piestās miljonu vērtais betmobilis, kas ir tapis pēc Tima Bērtona 1989. gada supervaroņu filmas "Batman" redzamā spēkrata parauga. Tas ir identiska mēroga un reāli funkcionējošs.

No Zviedrijas būs atceļojuši hotrodi jeb klasiski iespaidīga dizaina amerikāņu spēkrati, kas pārbūvēti un aprīkoti ar mūsdienu tehniku. Viens no tiem būs ieturēts "Mad Max" dragstera stilā – riteņi ārpus virsbūves gabarītiem, bet jumta vietā tikai drošības caurules. Šis ar speciāli norūsināta metāla paneļiem darinātais dragsters ir aprīkots ar iespaidīgu un masīvu amerikāņu V8 dzinēju.

Vēl par hotrodiem būs parūpējušies kaimiņi lietuvieši – "Auto Exotica 2017" apmeklētāji varēs aplūkot hotrodu, kas būvēts uz "Cadillac" kupejas un arī uz "Plymouth" bāzes. Abi šie spēkrati ir melni matētā krāsā ar spilgtiem kontrastējošiem akcentiem. Vēl Lietuvas viesu piedāvājumā, kurā ir ekstrēmi pārbūvēti BMW u. c. populāri automodeļi, būs arī 60. gadu sacīkšu leģenda "AC Cobra".

Sacīkšu automobiļi "Auto Exotica 2017" pārstāvēs dažādas motorsporta disciplīnas – no dragreisa līdz driftam un no rallijkrosa līdz rallijam. Drifta fanus priecēs 750 zirgspēku jaudīgais profesionālās klases "Nissan 200SX". Savukārt dragreisa disciplīnu pārstāvēs 1500 ZS jaudīgais "Mitsubishi Lancer Evolution IX" un 1200 ZS jaudīgais "Audi" – abi šie auto ir uzstādījuši ne vienu vien Latvijas dragreisa rekordu. Sacīkšu automobiļus prezentēs autosporta komandas "ILMS Motorsport", "DiamondRacing", "Degviela Motorsport", "GATO Dfrit Buddies", STR, "EE Motorsport" un "EVO Racing Team".

"Auto Exotica 2017" interesenti varēs apskatīt arī Eiropā vienīgo "Chrysler PT Cruiser" karietes formā, kas jau paspējis izraisīt plašu rezonansi. Šī baltā kariete limuzīns vienaldzīgu neatstāj nevienu. Tāpat arī spilgti dzeltenās krāsas busiņš "UAZ-452" jeb buhanka, kas padomju laikos izcilo apvidus pārgājības spēju dēļ tika izmantots pat kā neatliekamās medicīniskās palīdzības auto. Savukārt mūsdienās tam priekšroku dod piedzīvojumu meklētāji.



Līdzās tūninga un ekstrēmi pārbūvētiem automobiļiem "Auto Exotica 2017" ekspozīcijā būs arī skaisti restaurēti vai līdz mūsdienām labi saglabāti zīmīgi spēkrati to standarta izpildījumā. Viens no tiem būs 90. gadu superauto "Honda NSX", kas tiek dēvēts arī par japāņu ferrari. Savulaik "Honda" to radīja sadarbībā ar savu F-1 pilotu Airtonu Sennu.

Ne velti "Auto Exotica" dēvē par krāšņāko un skaļāko gada auto notikumu. Visās trīs izstādes dienās līdzās plašajai automobiļu ekspozīcijai notiks arī virkne dažādu pasākumu – šovi, paraugdemonstrējumi, sacensības un pat koncerti. 8. aprīlī no plkst. 14 līdz 16 izstādes apmeklētāji ir aicināti uz dzīvās mūzikas koncertu, kur uzstāsies spilgti mākslinieki – KasPis, "Slīmests Slaists", "101. kilometrs", "Nikita M", "Jura ZaZ", Rons, DJ Superoganes, "Ability" un citi.

Arī šogad Ķīpsalā noskaidros konkursa "Auto Exotica 2017 Awards" laureātus sešās nominācijās: "Best Car of the Event", "Best Japan Tuning Car", "Best European Tuning Car", "Best American Tuning Car", "Best Sport Car" un "Best Vintage Car". Pirmajā izstādes dienā, 7. aprīlī, no plkst. 10 līdz 18 notiks automobiļu reģistrācija konkursam, bet jau vakarā plkst. 23 klubā "Radio Bar" paziņos "Auto Exotica 2017 Awards" nominantus. Savukārt 8. aprīlī plkst. 24 interesenti ir aicināti uz "Auto Exotica 2017 Awards" apbalvošanas ceremoniju, kas notiks klubā "Just Bar".

Tradicionāli "Auto Exotica 2017" būs aplūkojami un nopērkami arī dažādi tūninga piederumi, ar kuriem savu automobili sagatavot vasaras sezonai.

Kā zināms, no 7. līdz 9. aprīlim Ķīpsalā interesentus pulcēs krāšņākie autosvētki Baltijā – starptautiskā autoindustrijas izstāde "Auto 2017", kuru veido četras sadaļas – jauno automobiļu izstāde-gadatirgus "Auto", transporta un industriālās tehnikas sadaļa "Transporta tehnika"; specializētā autoservisu aprīkojuma un autoaksesuāru sadaļa "Auto mehānika" un autotūninga šovs "Auto Exotica".

Izstādi "Auto" organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".