Pavasarī, no 6. līdz 8. aprīlim, Ķīpsalā durvis vērs Baltijā lielākā autoindustrijas izstāde "Auto 2018", kura piedāvās vēl plašāku ekspozīciju – pēc ilgāka pārtraukuma tā atkal notiks trīs hallēs. Ja lietoto auto tirgū joprojām dominē spēkrati ar dīzeļdzinēju, tad, izvēloties jaunu auto, pēdējos gados priekšroka tiek dota auto ar benzīna motoru.

2017. gadā Latvijā no visiem pārdotajiem jaunajiem vieglajiem pasažieru automobiļiem 53 procenti bija aprīkoti tieši ar benzīna dzinēju, kamēr ar dīzeļa – vairs tikai 46%. Pēdējo reizi pārdoto jauno auto ar dīzeļdzinēju īpatsvars pār benzīna motoriem Latvijā lielāks bija 2015. gadā – 50% pret 49%, bet jau no 2016. gada pircēju izvēle ir nosvērusies par labu benzīna motoriem (53% pret 46%), liecina Auto asociācijas apkopotie dati. Tikmēr hibrīdi, elektromobiļi vai ar gāzes sistēmu aprīkoti jaunie auto šajos gados veido atlikušo aptuveni vienu procentu tirgus.

Šobrīd tendence jaunu auto reģistrācijā uzrāda benzīna dzinēju pārsvaru, jo tie paliek ne tikai ekonomiskāki ekspluatācijā, bet arī iegādē. Pateicoties plašākai turbopūtes tehnoloģiju izmantošanai, arī tilpumā mazākie benzīna dzinēji, kādi tiek uzstādīti jauno modeļu bāzes versijām, veiktspējā neatpaliek no līdzvērtīgas jaudas dīzeļauto un ir arī lētāki cenas ziņā.

Tas ir skaidrojams ar to, ka autoražotāji jau kādu laiku ir pievērsušies efektīvāku benzīna dzinēju ražošanai. Dīzeļdzinēju tehnoloģiju straujā attīstība notika pēdējās desmitgadēs (no 90. gadiem), ievērojami palielinot to veiktspēju, uzticamību un braukšanas komfortu salīdzinājumā ar agrīnajiem sērijveida dīzeļauto, padarot patērētājiem to par pievilcīgu izvēli.

Šobrīd dīzeļdzinējs ir sasniedzis savas veiktspējas augstākos rādītājus, un jaunās "Euro" izmešu normas neļauj no tā "izspiest" vēl vairāk. Dīzeļdzinēji jau ir aprīkoti ar virkni sistēmu un iekārtu, lai iekļautos izmešu normās – kvēpu filtrs, atgāzu recirkulācijas vārsts, "AdBlue" piedeva un tamlīdzīgi. Dīzeļdzinējs ir efektīvāks, lai sasniegtu CO2 normas, bet "Euro" normas, kas ierobežo pārējos izmešus, ir sasniedzamas ļoti sarežģīti.

Tieši tādēļ pēdējā desmitgadē autoražotāji vairāk ir pievērsušies benzīna dzinēju tehnoloģiju pilnveidošanai un lietderības koeficienta uzlabošanai, kas līdz tam uz "dīzeļa uzvaras gājiena" fona bija atstāts novārtā.

Kaut vai piemēram populārākais jaunais auto modelis Baltijas tirgū – "Nissan Qashqai". Ja tā iepriekšējā paaudzē bāzes dzinējs bija 1,6 litru atmosfēriskais benzīna agregāts, tad šobrīd jaunajā modelī to aizstājis 1,2 litru turbopūtes motors, kas ir ne tikai jaudīgāks un dinamiskāks, bet arī ekonomiskāks par priekšteci, padarot to par pievilcīgāku izvēli salīdzinājumā ar tādu pašu auto ar dīzeļdzinēju.

Savukārt "Volvo" pērn oficiāli paziņoja, ka vairs neizstrādās jaunās paaudzes dīzeļdzinēju saimi, jo to pielāgošana nākamajām, vēl stingrākajām izplūdes gāzu ekoloģiskajām normām autoražotājam kļūst pārāk dārga. "Volvo" pilnveidos tikai esošos dīzeļdzinējus, un no šī degvielas tipa plāno atteikties 2023. gadā, tā vietā koncentrējoties uz hibrīda spēka agregātu un elektromotoru piedāvājumu.

Šobrīd gandrīz visi autoražotāji runā par modeļu pilnīgu vai daļēju elektrifikāciju (hibrīda tehnoloģijām), kas apstiprina, ka ar klasisku iekšdedzes dzinēju nebūs sasniedzamas izmešu normas, jo bez "Euro" normām Eiropā ir arī ražotājiem uzlikti vidējie CO2 mērķi, kas, piemēram, 2020. gadā ir 95 g/km (līdzšinējo 130 g/km vietā).

Turklāt no 2019. gada 1. janvāra stāsies spēkā jaunais CO2 testēšanas cikls (WLTP), kura mērķis ir pietuvināt degvielas patēriņu patiesajam, kas palielinās arī CO2 rādījumu salīdzinājumā ar līdzšinējo mērījumu metodoloģiju (NEDC).

Kamēr hibrīda un simtprocentīgi elektrisko jauno automobiļu uzvaras gājiens ir vēl ilgtermiņa nākotne, tikmēr šodien Latvijā arvien rentablāka gan iegādē, gan ekspluatācijā kļūst izvēle par labu jaunam auto ar samērā neliela tilpuma benzīna dzinēju.

Kādas būs 2018. gada tendences, rādīs izstāde "Auto 2018". Pēc 11 gadu pārtraukuma izstāde "Auto 2018" notiks trīs hallēs. Lai apmeklētājiem piedāvātu vēl plašāku automarku, automobiļu un komerctransporta klāstu, lielākā Izstāžu centra halle tiks atvēlēta tikai jauno automobiļu sadaļai.



Klātienē apskatīt un salīdzināt jaunākos vieglos auto un komerctransportu piedāvās "Volkswagen", "Škoda", "Opel", "Mercedes-Benz", "Lexus", "Honda", "Renault", "Dacia", "Ford", "Jeep", "Mazda", "Mitsubishi", "Nissan", "Peugeot", "Subaru", "Kamaz", "Sisu" un citi. Turklāt dīleru pārstāvji sniegs konsultācijas par piemērota auto izvēli atkarībā no konkrētā cilvēka vajadzībām un vēlmēm.

Vēl viena no hallēm būs paredzēta autonozares profesionāļiem – tur norisināsies "Auto mehānika" un "Transporta tehnika", kur varēs iepazīties ar aktuālāko nozares piedāvājumu, sākot no rezerves daļām un beidzot ar industriālo tehniku. Savukārt Baltijas lielākajam autotūninga šovam "Auto Exotica" Ķīpsalā tiks būvēta papildu trešā halle, kur apmeklētāji ieraudzīs jaunākos tūninga šedevrus, sacīkšu automobiļus un hotrodus no dažādām Eiropas valstīm.

Izstādi "Auto" rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".