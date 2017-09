Kopš brīža, kad sāk palielināties bezkontakta atslēgas sistēmu ("keyless-go") aprīkotu automašīnu zādzību skaits, auto īpašnieki arvien vairāk apzinās, ka ir nepieciešams aizsargāt savus auto. SIA "Autonams" piedāvā izvērtēt trīs vispopulārākos veidus, ko auto īpašnieki izmanto, lai pasargātu savus auto.

Cerība jeb "Sociālo tīklu spēks". Efektivitāte: 0 – X%

Ik pa laikam ir novērojamas situācijas, kad auto jau ir nozagts un tā īpašnieks vēršas pie sabiedrības ar lūgumu dalīties ar ierakstu, lai palīdzētu atrast auto. Situācijās, kad garnadži nozagto auto novieto cita mikrorajona iekšpagalmos uz novērošanu (vai kāds ieradīsies pēc auto) šī metode varētu nostrādāt.

Taču gadījumos, kas ir lielākoties, kad auto tiek pēc iespējas ātrāk nogādāts tālākai realizācijai uz citām valstīm vai izjaukšanai detaļās, ir maz ticams, ka cerība varēs glābt šo situāciju. Jāņem vērā fakts, ka nozagtajiem auto tiek nekavējoties nomainītas valsts numura zīmes, tādēļ auto ir jāmeklē pēc specifiskām pazīmēm (uzlīmes, krāsojums, buktes utt.)

Folija un signālu slāpējoši maciņi. Efektivitāte: 30 - 50%

Šis ir jau labāks veids, kā rūpēties par savu auto, jo neļauj zaglim nolasīt bezkontakta atslēgas signālu. Tas nozīmē pārtraukt zādzības procesu, nevis cīnīties ar sekām, meklējot auto. Taču, ja pirkāt automašīnu ar "keyless-go" sistēmu, visdrīzāk jums patika ideja par ērtībām, ka auto atslēgas nav jāņem ārā no kabatas vai somiņas.

Ietinot tās folijā vai liekot atsevišķā maciņā, tiek pievienots vēl viens papildus solis, zaudējot ērtības. Taču jāņem vērā arī tas, vai maciņš un folija gana efektīvi slāpēs signālu un jāņem vērā cilvēciskais faktors, var gadīties aizmirst ielikt atslēgas speciālajā maciņā. Kā arī nedrīkst aizmirst par otras atslēgas signāla slāpēšanu. Ja ikdienā izmantotā atslēga vakarā tiek ielikta maciņā, taču rezerves atslēga stāv vienkārši nolikta atvilktnē, aizsardzība nebūs nostrādājusi.

Imobilaizeri. Efektivitāte: 95 – 99%

Papildu imobilaizeris kā risinājums no šeit uzskaitītajiem prasa lielākus ieguldījumus, taču tas ir to vērts, jo sniedz daudzkārt efektīvāku aizsardzību. Atšķirībā no signālu slāpējošiem maciņiem papildu imobilaizers nesamazina auto lietošanas ērtības.

Atšķirībā no auto meklēšanas jau pēc zādzības papildu imobilaizers cīnās ar cēloni, nevis ar sekām. Tā dēļ, ka "keyless-go" automašīnas parasti zog zemi kvalificēti darboņi, kuru vienīgais ierocis ir atslēgas signāla pārtveršanas ierīce, papildu imobilaizers ir būtisks šķērslis viņu ceļā. Tikpat efektīvi darbojas arī radio meklēšanas sistēmas, kuras parasti izvēlas automašīnām ar tirgus vērtību virs 50 tūkstošiem eiro.