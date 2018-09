Brīdī, kad kokiem sāk dzeltēt lapas un lietainas dienas ir biežāk, nekā saulainas, motobraucējiem ir skaidrs, ka pavisam drīz būs jādomā par sava dzelzs rumaka ieziemošanu. Prasmīgākie to dara paši, atzīst "Inchcape Motors Latvia" pēcpārdošanas nodaļas vadītājs un rūdīts motobraucējs Leonīds Pavlovs.

Lūk, svarīgākās lietas, kas jāpaveic un kas ļaus saglabāt motociklu teicamā tehniskā stāvoklī.

Spēkrats rūpīgi jānotīra un jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekļiem

Pirms uzticamā ceļojuma biedra novietošanas garāžā tas ir rūpīgi jānomazgā ar sūkli un ziepēm. Var izmantot arī kādu attaukotāju. Ārējās detaļas ir jāattīra no bituma, citiem netīrumiem. Pēc tam ar kompresoru jāizpūš visas grūti sasniedzamās vietas, lai tajās nekrājas mitrums. Sakopiet arī gumijas detaļas, vadus, kabeļus, motoru un sēdekli.

Pēc tam metāla daļas jāapstrādā ar pretkorozijas materiālu, bet plastmasas un lakotās detaļas – ar silikona ziedi vai vasku, kas palīdzēs saglabāt glītu izskatu. Silikonu var iesmidzināt arī aizdedzē, tas garantēti ļaus izvairīsieties no problēmām ar rūsu un iestrēgušām atslēgām. Finālā pārliecinieties, ka motocikls ir sauss un tīrs.

Vēlams nomainīt visus šķidrumus, sākot ar degvielu līdz pat bremžu šķidrumam

"No vienas puses, tā zināmā mērā ir ticības lieta, taču, no otras – šķidrumi nolietojas, ar laiku sāk saturēt dažādus sārņus, tādēļ ieteicamāk ir tos sezonas noslēgumā nomainīt. Protams, jāskatās, vai kāds šķidrums nav mainīts pirms mēneša, tad to var izlaist," skaidro "Inchcape Motors Latvia" pēcpārdošanas vadītājs.

Ja pēc pēdējā izbrauciena eļļa un filtri būs nomainīti, tad pavasarī dzelzs rumaks jau būs sagatavots braukšanai. Pārliecinieties, ka eļļa (un arī citi šķidrumi) tiek pareizi utilizēta. Ja zināt, ka jaunās sezonas sākumā eļļu mainīsiet vēlreiz, tad ziemošanai var izvēlēties lētāku.

Piemēram, hidraulisko bremžu šķidrums piesaista mitrumu, tādēļ sistēmā var rasties gaisa burbuļi. To būtu ieteicams ņemt vērā un jau savlaicīgi ieplānot bremžu šķidruma nomaiņu. Ir vērts pārliecināties arī par to, kādā stāvoklī ir dzesēšanas šķidrums.

Tiesa, eļļas maiņa pirms dzelzs rumaka ieziemošanas vai tomēr uzsākot jaunu sezonu ir katra paša lēmums, vadoties no labākās pieredzes.

Vai tvertnē jāatstāj benzīns?

Ja motociklam ir plastmasas degvielas tvertne, tad var daudz neraizēties. Plastmasa nerūsē, tādēļ benzīna daudzums nekādi neietekmēs tās stāvokli. Taču metāla tvertne ir jāpiepilda pilna, lai nesāktos rūsēšana. Pretējā gadījumā būs jātīra arī degvielas padeves sistēmu.

Jānoņem akumulators, jānotīra sveces

Vislabāk, ja motocikla akumulatoru var noņemt un glabāt siltā telpā, ik pa laikam uzlādējot. Tiem "nepatīk" aukstums. Īpaši aktuāli tas ir litija - polimēru akumulatoru īpašniekiem, jo tiem kaitē pilnīga izlādēšanās.

Savukārt teju par senu tradīciju var uzskatīt sveču notīrīšanu, tādēļ katra no tām ir jāizņem un cilindros jāiepilina dažas lāses eļļas. Lai eļļa nokļūtu spraugā starp virzuļu gredzeniem un virzuļiem, kloķvārpstu ir jāizgriež ar starteri. Pēc tam sveces var atlikt atpakaļ.

Neaizmirstiet par riepām

Ja plānojat, ka motocikls visu ziemu "stāvēs" uz riteņiem, tad piepumpējiet riepas līdz trijām atmosfērām, tā samazinot to deformācijas risku. Ja domājat riteņus nomontēt, tad spiedienu riepās var samazināt līdz vienai atmosfērai. Riepas ir vērts arī apsmidzināt ar īpašu šķidrumu vai silikonu, lai gumija neizžūtu.

Ideālā gadījumā riteņus būtu jāatslogo, paceļot tos nedaudz virs zemes ar kādiem koka klučiem vai cita veida balstiem. Sliktākajā gadījumā var uzklāt kādu vecu paklāju. Ziemā ik pa laikam riteņus var parotēt, lai mazinātu iespējamo riepu deformāciju.

"Un, visbeidzot, neaizmirstiet aizdrīvēt izpūtēju un citas gaisa ieplūdes vietas. Tas pasargās no mitruma un maziem dzīvnieciņiem, kuri ziemā meklēt sausāku vietu," atgādina Pavlovs.

Jāpārliecinās par telpas piemērotību "pārziemošanai"

Ja iespējams, tad motocikls jāglabā telpā (garāžā), kurā nav ekstremālu temperatūras svārstību, nav arī ķīmisko šķidrumu tvaiku, kā arī netiek izmantoti elektriskie sildītāji vai darbināti kādi motori.

Ja garāža ir sausa un ventilējama, tad spēkratu var apklāt ar pārvalku, pasargājot to no putekļiem un zirnekļu tīkliem. Taču, ja garāža nav labā stāvoklī, tad pārvalks aizturēs mitrumu, neļaus izzust kondensātam un var radīt rūsu. Tādēļ ik pa laikam ir vērts apskatīt motociklu. Starp citu, internetā var nopirkt arī piepūšamu motociklu glabāšanas kameru, kas ļauj glabāt dzelzs rumaku hermētiskā vidē.

Ja ieziemošanas darbi paveikti godam, tad pavasarī nebūs daudz jānopūlas, lai sagatavotu motociklu jaunajai sezonai un pirmajam izbraucienam.