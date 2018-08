Spēkrata krāsojums teju katram tā īpašniekam ir diezgan svarīgs, jo nosaka gan auto izskatu, gan vērtību. Mašīnas virsmu nemitīgi ietekmē dažādi ārējie apstākļi – saule, smiltis, netīrumi, putekļi, sāls, koki, putni un ķīmiskās vielas, tāpēc "Inchcape Motors Latvija" pēcpārdošanas daļas vadītājs Leonīds Pavlovs stāsta, kā saglabāt auto krāsojumu spīdošu un gluži kā jaunu.

"Jāatceras, ka automašīnas virsbūve ir no metāla un tas vienmēr rūsēs. Arī krāsojums nav tanka bruņas. Vides nelabvēlīgā ietekme nozīmē tikai to, ka mašīnai ir nepieciešama papildu aizsardzība, it sevišķi, ja vēlaties saglabāt tās izskatu svaigu iespējami ilgāk," uzsver Pavlovs.

Pēc viņa sacītā, šo mērķi palīdzēs sasniegt regulāra apkope, pareiza mazgāšana un, galvenais, atbilstošu aizsarglīdzekļu izvēle un lietošana. Lūk, vēl daži eksperta ieteikumi jūsu dzelzs rumaka spožuma saglabāšanai un uzlabošanai.

Pareiza un regulāra auto mazgāšana

"Šķiet, tā ir pati par sevi saprotama lieta, taču arī šeit autovadītāji mēdz kļūdīties," piebilst Pavlovs.

Auto ir jāmazgā ar šim nolūkam paredzētajiem līdzekļiem, nevis, piemēram, ar trauku mazgāšanas šķidrumu. "To kategoriski nedrīkstētu darīt, jo trauku mazgāšanas šķidrumā ir vielas, kas šķīdina taukus, un tās nelabvēlīgi ietekmē auto krāsojuma aizsargkārtu," skaidro eksperts.

Tāpat viņš iesaka pie auto piekaltušos netīrumus tīrīt tikai ar mitru lupatiņu vai sūkli, jo pretējā gadījumā mikroskrāpējumi ir praktiski garantēti. Nevajadzētu arī pieļaut, ka spēkrats ilgstoši ir netīrs, jo tad nākamajā apkopē tā savešanai kārtībā vajadzēs krietni vairāk laika un līdzekļu.

Neizmantojiet vecas lupatas

Nemazgājiet un neslaukiet auto ar vecām lupatām, jo ilgajā kalpošanas laikā tajās ir sakrājušās smiltis un citas abrazīvas daļiņas, kuras var saskrāpēt auto virsmu. Tas attiecas arī uz papīra dvieļiem. Labāk izmantojiet mikrošķiedras lupatiņas.

Pulēšanas vietā izmantojiet aizsardzības sistēmas

"Centieties neizmantot auto virsmas dziļo pulēšanu, jo šī metode paredz daļēju auto krāsas aizsargkārtas noņemšanu," skaidro "Inchcape Motors Latvija" pēcpārdošanas daļas vadītājs. Daudz efektīvākas būs modernās speciālās aizsardzības sistēmas, piemēram, "GardX". Tās ir jaudīgas nanotehnoloģijas, kas virs auto ārējā krāsojuma izveido vēl vienu aizsargslāni (t.s. sīlants).

"Ja pētīsiet auto krāsojumu mikroskopā, tad redzēsiet diezgan daudz nepilnību un nelīdzenumu. Krāsai novecojot, šie nelīdzenumi turpinās piesaistīt sārņus no apkārtējās vides, tā pasliktinot krāsojumu, izraisot oksidēšanos un izbalēšanu," tā Pavlovs. Tikmēr nanotehnoloģiju krāsas aizsardzības sistēma veido pastāvīgu un blīvu krāsojuma virsējo slāni, kas vienlaikus aizpilda nelīdzenumus, tā radot ārkārtīgi gludu, spožu un spēcīgu aizsargpārklājumu. Šādi apstrādātu auto vēl ilgi nevajadzēs pulēt, jo aizsargslānis saglabāsies arī pēc spēkrata mazgāšanas.

Neatstājiet auto zem "lipīgiem" kokiem

Ja vasarā auto atstāj zem apsēm vai liepām, tad diezgan bieži tās virsmu klāj plankumi. Saulē mašīna uzsilst, kļūstot teju par cepešpannu, tāpēc dažādi šo koku ziedi, spurdzes vai sveķainie izdalījumi piekalst pie automašīnas, bet tos ar tradicionālajiem līdzekļiem ir ļoti grūti nomazgāt.

Neļaujiet putniem uzdarboties

Putni bieži vien sabojā šoferīšu garastāvokli, atstājot savus "autogrāfus" uz nule nomazgātas mašīnas. "Runājot par šo situāciju, svarīgākais padoms ikvienam autovadītājam – nepieļaujiet, ka putnu izkārnījumi uz virsbūves atrodas ilgstoši, jo tie saēd krāsu," brīdina Pavlovs.

Ja putna "nodarījums" uz automašīnas ir salīdzinoši svaigs, to vislabāk var nomazgāt ar gāzētu minerālūdeni un mikrošķiedras salveti. Gāzēts minerālūdens ierosinās karbonizāciju, tas savukārt mainīs ķīmisko procesu, kas norisinās, putna izkārnījumiem nokļūstot uz krāsotās virsmas.

Tiesa, iepriekš minētā metode noderēs vien tad, ja lidonis jūsu auto ir sasmērējis nesen, proti, izkārnījumi nav izžuvuši. Diemžēl bieži vien autovadītāji putnu atstātos traipus pamana krietni vēlāk.

Ievērojiet distanci

Novietojot mašīnu šaurā stāvvietā, vienmēr sekojiet līdzi attālumam starp jūsu un blakus esošo auto – tam jābūt tik lielam, lai spēkrata durvis varētu pilnībā atvērt. Tas mazinās risku, ka, izkāpjot vai iekāpjot mašīnā, atvērtās durvis skars otra auto virsbūvi, to saskrāpējot.

Nelieciet neko uz automašīnas

Centieties izvairīties no dažādiem mehāniskiem bojājumiem, ko rada somas, maisiņi, kastes un citi priekšmeti, kurus tik daudzi autobraucēji labprāt novieto uz bagāžas nodalījuma vai motora pārsega. "Ir autobraucēji, kuri, mainot riepu, mēdz rezerves riepu atbalstīt pret mašīnu, taču to nekādā gadījumā nedrīkst darīt. Tā var sākt ripot un saskrāpēt auto sānus," skaidro eksperts.

Labāk uz automašīnas neko nelikt, negulties uz tās pārāk spēcīgi un neko pret spēkratu neatbalstīt, tad mazināsies virsmas bojājumu riski. Pie tā ir jāradina gan sevi, gan arī auto pasažierus.