"The Grand Tour" raidījuma otrās sezonas jaunākajā reklāmas rullītī Džeremijs Klārksons atzīst, ka saņēmuši daudz sūdzību par "Celebrity Brain Crash" rubriku, kurā uzaicinātās slavenības netika līdz teltij un it kā gāja bojā mīklainos apstākļos.

Tā vietā Klārksons piedāvās slavenībām braukt pa trasi ar uz pusēm pārzāģētu "Alfa Romeo" automobili. Vai tiešām šī būs jauna disciplīna raidījuma viesiem, vai arī tas ir tikai kārtējais britu joks, pagaidām nav zināms.

Tāpat skatītāju sūdzības tika saņemtas par "The Grand Tour" varoni, kurš tika pieteikts vienkārši kā "Amerikānis". Viņš ar raidījuma testa automobiļiem brauca pa trasi, lai uzstādītu pēc iespējas labāku apļa laiku. Šis tēls tika radīts pēc līdzības ar "TopGear" noslēpumaino braucēju Stigu. Par atlaišanu no šova "Amerikāņa" atveidotājs, autosportists Maiks Skiners paziņoja savā "Twitter" profilā.

FYI I won't be joining the guys on @thegrandtour 2nd season - I wish them all the luck. My character wasn't developed as I was told.

— Mike Skinner (@MSTheGunslinger) November 7, 2017