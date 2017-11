Bijušais raidījuma " TopGear " vadītājs un jaunā raidījuma " The Grand Tour " veidotājs Džeremijs Klārksons norāda, ka BBC raidījuma jaunie vadītāji Mets Leblanks un viņa kolēģi nekad nebūs šajā ziņā veiksmīgi, kamēr "TopGear" viņiem ir tikai "haltūra", nevis pilna laika darbs.

"Tev ir jāiemācās strādāt 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Tu nevari paralēli darīt kādu citu darbu. "TopGear" ir ļoti smags darbs," intervijā britu izdevumam "Daily Mail" Klārksons kritizē Leblanku.

Bijušais seriāla "Draugi" zvaigzne Mets Leblanks "TopGear" raidījuma vadību pārņēma pēc tam, kad viņa kolēģis Kriss Evanss pameta šovu dramatiski sarukušo reitingu un publikas asās kritikas dēļ.

Bijušie "TopGear" vadītāji – Džeremijs Klārksons, Ričards Hamonds un Džeimss Mejs – ir pat riskējuši ar savu dzīvību, lai raidījums izdotos iespaidīgs. Hamonds divas reizes raidījuma filmēšanas laikā ir knapi izbēdzis no nāves, avarējot ar kādu no sportiskajiem spēkratiem.

Neskatoties uz kompetento kritiku, Klārksons apgalvo, ka kopš atlaišanas no BBC 2015. gadā viņš nav vairs skatījies nevienu atjaunotā "TopGear" raidījuma sēriju.

"Tas ir tāpat kā bērna adopcija – bioloģiskie vecāki nevēlas iet un glūnēt caur logu bērna jaunajā mājā. Tieši šāda sajūta man ir. Tas bija mans bērns un man to atņēma! Un es nevēlos redzēt, ko jaunie vecāki ar to dara. Drīzāk tie ir viņi, kuri līdīs internetā un skatīsies, kurš ir bērna patiesais tēvs," skarbs savā vērtējumā ir Klārksons.

Tomēr pēc darba BBC Klārksons neskumst. Par nu jau bijušo BBC tālrādes vadītāju Deniju Koenu, kurš nepagarināja darba līgumu ar Klārksonu, "The Grand Tour" vadītājs izsakās šādi: "Es nezinu, kur viņš tagad ir. Denijs mēdza pat aizrādīt, ka tev kurpes ir netīras".

BBC preses pārstāvis atteicās Klārksona izteikumus komentēt, norādot, ka ""TopGear" komanda šobrīd nevar komentēt, jo smagi strādā, ārvalstīs filmējot raidījuma jaunās sērijas".

Atgādinām, ka BBC nepagarināja darba līgumu ar Klārksonu 2015. gada pavasarī, pēc tam kad viņš "TopGear" filmēšanā iesita producentam par to, ka pēc smagās dienas tas viņam nebija sarūpējis siltas vakariņas. Līdz ar Klārksonu no BBC aizgāja arī Hamonds un Mejs. Bijusī "TopGear" trijotne noslēdza līgumu ar video tiešsaistes servisu "Amazon Prime" par jauna raidījuma veidošanu. "The Grand Tour" raidījuma otrā sezona ēterā nonāks 8. decembrī.