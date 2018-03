Britu izdevums "Daily Mail" jau spekulē, ka pārējie "The Grand Tour" vadītāji – Ričards Hamonds un Džeimss Mejs –, kā arī raidījumu veidojošā radošā komanda varētu nonākt darba biržā pēc "The Grand Tour" trešās sezonas filmēšanas noslēguma vasaras beigās.

Pagaidām nekas neliecinot par to, ka "The Grand Tour" varētu būt arī ceturtā sezona.

Klārksons, Hamonds un Mejs daudzmiljonu līgumu (aplēses ir no 140 līdz 220 miljoniem ASV dolāru) ar "Amazon" uz trim gadiem noslēdza 2015. gadā. Bijusī "TopGear" trijotne uz interneta servisu pārgāja pēc tam, kad BBC pēc konflikta ar vienu no producentiem nepagarināja darba līgumu ar Klārksonu.

Arī "The Grand Tour" galvenais producents Endijs Vilmens atteicās medijiem komentēt radušās bažas: "Mēs šobrīd koncentrējamies trešās sezonas filmēšanai." Arī Klārksons atteica komentāru "Daily Mail" izdevumam.

Lai arī "The Grand Tour" debitēja ar labiem reitingiem, kuri gan netika publiski atklāti, un labām skatītāju atsauksmēm, pēc pirmās sezonas raidījuma vadītāji atzina, ka saņēmuši gana daudz kritikas un tādēļ veica izmaiņas raidījuma formātā pirms otrās sezonas, kura ēterā nonāca 2017. gada beigās un noslēdzās 2018. gada februārī.

Vēl laikā, kad "TopGear" trijotne pameta BBC un meklēja jaunas TV ētera iespējas, viens no potenciālajiem kandidātiem bija tiešsaistes serviss "Netflix". Tomēr pēc līguma noslēgšanas ar "Amazon" viens no "Netflix" vadības pārstāvjiem izteicās, ka Klārksona piedāvājums "nav bijis prasītās naudas vērts" un ka viņš ar "Amazon" noslēdzis "ļoti, ļoti, ļoti dārgu" līgumu, uzsverot, ka "TopGear" trijotne "pārdevusi sevi par daudz lielāku summu", nekā tas ir izdevīgi pasūtītājam.

Lielbritānijā "Gribi būt miljonārs?" raidījums šogad svin 20 gadu jubileju. Klārksons piekritis to vadīt, jo līdzšinējais vadītājs, 71 gadu vecais Kriss Terants to nespēj uzņemties veselības stāvokļa dēļ.

Can't wait to get cracking with Millionaire. Always loved that show.

— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) March 9, 2018