Vislabākais un daudzpusīgākais kravas automašīnas vadītājs tika noskaidrots " Volvo Trucks Driver Challenge 2018" finālā, kas notika Gēteborgā no 13. līdz 14. septembrim. Sacensībās, kurās šogad bija jāveic vairāk uzdevumu nekā jebkad agrāk, piedalījās profesionāli autovadītāji no 33 pasaules valstīm. Par uzvarētāju kļuva Pjotrs Krāhels no Polijas, kamēr šoferis no Latvijas Andris Pļavenieks izcīnīja sesto vietu pasaules finālā.