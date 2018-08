Ceturtdien, 30. augustā, Jūrmalā tiek dots starts elektromobiļu maratonam, kura devīze ir "Uzlādes tīkls savieno pilsētas". Šis gads elektromobiļu īpašniekiem kļuvis īpaši zīmīgs, jo Latvijā kopš jūlija sākuma darbu uzsācis CSDD izveidotais elektromobiļu ātrās uzlādes staciju tīkls, kas elektromobiļu maratona dalībniekiem nodrošinās brīvas pārvietošanās iespējas no vienas pilsētas uz otru.

Līdz šim Latvijas elektroauto entuziasti savu elektrisko spēkratu lādēšanai izmantoja parastu elektrības ligzdu, kas nebija ērti, jo šāda uzlāde prasīja daudz laika. Savukārt tagad šī problēma ir atrisināta, jo CSDD ir izveidojusi nacionālā līmeņa uzlādes staciju tīkla pirmo kārtu. Tās ietvaros 70 elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas ir izvietotas uz valsts galvenajiem autoceļiem un lielākajās apdzīvotās vietās, nodrošinot maratona dalībniekiem ērtu pārvietošanos un elektromobiļu uzlādi visā Latvijas teritorijā. Līdz 2021. gadam uz Latvijas ceļiem kopumā paredzēts uzstādīt līdz 150 ātrās uzlādes stacijām.

Statistikas dati liecina, ka Latvijā elektromobiļi sāk iegūt arvien lielāku popularitāti – ik gadu reģistrēto elektromobiļu skaits vidēji pieaug par 30%. Ārvalstu pieredze rāda, ka elektromobiļu ātrās uzlādes staciju izbūve veicina arī tūrisma nozares attīstību. Latvijas ātrās uzlādes staciju tīklu jau paspējuši novērtēt arī citu valstu autovadītāji, piemēram, viesi no Vācijas atzina, ka "uzlāde Latvijā darbojas lieliski, un īpašs pārsteigums bijis par to, ka uzlādes stacijas ir 20 minūšu brauciena attālumā viena no otras, turklāt tās ir labiekārtotas un ir pieejami vairāki uzlādes standarti".

Elektromobiļu maratons notiks no 30. augusta līdz 1. septembrim maršrutā Jūrmala – Ventspils – Liepāja – Bauska – Jēkabpils – Daugavpils – Stāmeriena – Valmiera. Šajās pieturvietās maratona dalībniekus un visus pārējos interesentus sagaidīs dažādas aktivitātes, tajā skaitā iepazīšanās ar jauniem elektromobiļiem, kā arī uzlādes veidu demonstrācija pie uzlādes stacijām.