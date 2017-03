Iepriekš PVN bija negodīgo tirgotāju papildus peļņas avots, jo tas netika nomaksāts valsts kasē, taču pēdējos gados, konkurencei saasinoties, pārdevēji atsakās arī no PVN tiesas un samierinās vien ar pāris simtu eiro komisiju par darījumu.

Tomēr automobilis neatkarīgi no tā, vai tas ir jauns vai lietots, ir tāda pati prece kā jebkura cita, un tās pārdošanas gadījumā tas ir ar PVN apliekams darījums. Protams, ir izņēmumi automobiļiem, kas ir bijuši privātpersonu īpašumā un par kuriem PVN ir pilnā apmērā samaksāts, tos iegādājoties.

Automobiļa kā jebkuras citas preces iegāde ir ar PVN apliekams darījums. Citiem vārdiem sakot, auto pārdevējs to pārdod pircējam par cenu, kurā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, un pēc tam šo saņemto nodokļa summu iemaksā valsts budžetā.

Atkarībā no darījuma veida nodoklis var tikt maksāts vai nu automobiļa izcelsmes, vai iegādes valstī. Vienīgais darījums, kad PVN netiek piemērots visai pārdošanas cenai, bet īpaši noteiktā kārtībā no peļņas daļas, ir gadījumā, ja lietots automobilis bijis iegādāts no fiziskas vai juridiskas personas, kas nav reģistrēta kā PVN maksātājs.

Šādu īpašo PVN režīmu (nodokļa maksājums no peļņas daļas) piemēro lietotiem automobiļiem, jo tie lielākoties jau ir bijuši privātpersonu īpašumā. Protams, šādu automobiļu īpatsvars Latvijā ir liels, jo lielākā daļa importēto vieglo automobiļu ir virs 5-7 gadu vecuma un tie jau Rietumeiropā ir paspējuši nomainīt gan pirmo, gan otro īpašnieku.

Bet šoreiz stāsts ir par to, kā šiem automobiļiem piemēroto tirdzniecības kārtību izmanto ļaunprātīgi. Auto asociācija apskata galvenos darījumu veidus.