2017. gada februārī aprit tieši 10 gadi kopš " Nissan Qashqai" pirmo reizi parādījās tirgū, un "Nissan" to Eiropā atzīmē ar īpašiem pasākumiem klientiem un mediju pārstāvjiem.

"Nissan" ir pirmais automobiļu ražotājs, kas var atzīmēt sava krosovera 10 gadu jubileju viena vienkārša iemesla dēļ – "Nissan Qashqai" ir krosoveru segmenta pionieris, kas padarīja krosoveru segmentu tādu, kādu automobiļu industrija un automobiļu pircēji to pazīst šodien.

Pirms 10 gadiem nebija tāda automobiļa modeļa, kas veiksmīgi apvienotu SUV automobiļu praktiskumu ar kompakto hečbeku izmēriem un efektivitāti.

"Nissan Qashqai" dizaina un universālā veidola stāsts aizsākās 2002. gadā, attīstot automobiļa modeli, kas pašos pirmsākumos bija paredzēts kā jaunā "Nissan Almera". "Nissan" radošā komanda nolēma sākt automobiļa radīšanas procesu no paša sākuma un izveidoja automobili, kas patiesi atspoguļoja to, ko vēlējās pircēji.

Pirmās paaudzes "Qashqai" tirdzniecība tika uzsākta 2007. gada februārī, un tas, nonākot tirgū, uzrādīja tūlītējus panākumus. Vēl pirms gada beigām visā Eiropā tika pārdoti gandrīz 100 000 "Nissan Qashqai", un kopš tā laika "Nissan" panākumi nav mazinājušies.

10 gadu laikā Eiropā pārdoti vairāk nekā 2,3 miljoni "Nissan Qashqai", kas to padara par šajā reģionā visvairāk pārdoto krosoveru. Šajā laikā "Qashqai" ir arī ieguvis vairāk nekā 80 dažādus apbalvojumus, ieskaitot 19 "Car of the Year" godalgas.



2014. gadā, laižot klajā otrās paaudzes "Qashqai", tam tika ieviesta, piemēram, inteliģentā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma.

"Nissan" celmlauža gars ir neapšaubāmi mainījis automobiļu tirgu Eiropā. Desmit gadu laikā, kopš tika laists klajā "Nissan Qashqai", C segmenta krosoveru tirdzniecības apjoms Eiropā ir pieaudzis līdz pat 2,6 miljoniem pārdotu krosoveru 2016. gadā vien.

Gandrīz visu galveno automobiļu ražotāju zīmolu klāstā tagad ir parādījušies ar "Qashqai" konkurējoši automobiļu modeļi, tirgū esot 21 "Qashqai" tiešajam konkurentam.

2016. gadā "Nissan" Eiropā (ieskaitot Krieviju, Ukrainu un Kazahstānu) pārdeva 261 429 "Qashqai". Tā ir 10% tirgus daļa, uzrādot 5,2% pieaugumu pēdējo 12 mēnešu laikā.

"Nissan Qashqai" ievērojamie panākumi ir vērojami ne tikai Eiropā – 137 valstīs visā pasaulē uz šo brīdi ir pārdoti 3,3 miljoni "Nissan Qashqai".

Arī Latvijā pārdotākais jaunais auto modelis ir tieši "Nissan Qashqai", kas 2016. gadā tika realizēts 722 vienībās.