Trešdaļa "ParkoSkolas" dalībnieku atzīst, ka vislielākās grūtības viņiem sagādā paralēlā auto novietošana, un tam seko perpendikulārais auto novietošanas manevrs. Saskaņā ar "Ergo" datiem ik gadu gandrīz 20% no visiem KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumiem tiek saņemti par negadījumiem, kas notikuši, novietojot automašīnu stāvēšanai vai izbraucot no stāvvietas, kuru rezultātā autovadītāji saskādējuši savu vai citai personai piederošu automašīnu.

Apdrošināšanas speciālistu novērojumi liecina, ka visbiežāk šāda veida negadījumi notiek, braucot atpakaļgaitā un mēģinot novietot automašīnu stāvēšanai paralēli ielas malai, cenšoties ierūmēties starp diviem citiem auto. Salīdzinoši bieži sadursmes, novietojot auto stāvēšanai vai izbraucot no stāvvietas, notiek arī tirdzniecības centru autostāvvietās, degvielas uzpildes stacijās, plaši apmeklētu pasākumu norises vietās ierīkotajos automašīnu stāvlaukumos un daudzdzīvokļu namu pagalmos.

"Braucot atpakaļgaitā, lai novietotu transportlīdzekli autostāvvietā vai izbrauktu no tās, jābūt ļoti uzmanīgiem un jāieskatās atpakaļskata spoguļos divtik biežāk. Daudzi autovadītāji nezina, ka situācijā, kad notiek divu automašīnu sadursme, vienlaikus transportlīdzekļiem braucot atpakaļgaitā, abi iesaistītie ir gan vainīgie, gan cietušie. To dēvē par dalīto vainu, un tās gadījumā iespējams saņemt vien daļu no OCTA zaudējumu atlīdzības," atgādina Ivars Vismanis, "Ergo" atlīdzību regulēšanas departamenta direktors.

Ņemot vērā, ka nereti tieši braukšana atpakaļgaitā, novietojot automašīnu stāvēšanai, ir sadursmes cēlonis, speciālisti iesaka, ja iespējams, tad censties automašīnu stāvēšanai novietot tā, lai izbraukšanai no autostāvvietas nebūtu jāveic atpakaļgaitas manevrs.

Starp tipiskiem parkošanās negadījumiem ir arī uzbraukšana dažādiem objektiem – stabam, apmalei vai nožogojumam. Šādās situācijās, kad bojājumus transportlīdzeklim nav nodarījusi cita persona jeb citas personas vadīts transportlīdzeklis, zaudējumi var tikt atlīdzināti tikai tad, ja saskādētā auto īpašniekam ir KASKO polise.

"Lai gan katrs autovadītājs jau reiz apguvis tehniku, kā novietot automašīnu stāvēšanai, ar laiku tā mēdz piemirsties, īpaši, ja diendienā auto nav nepieciešams novietot pieblīvētos stāvlaukumos vai ielu malās. Tāpēc laiku pa laikam atsvaidzināt savas parkošanās prasmes ir vērtīgi katram šoferim – gan teorētiski, gan praktiski," iesaka Vismanis.

Lai uzlabotu autovadītāju prasmes un iemaņas automašīnu novietošanā, kā arī samazinātu negadījumu skaitu, kuru cēlonis ir nepietiekamas prasmes automašīnas novietošanā stāvēšanai, autostāvvietu operators "EuroPark Latvia", Drošas braukšanas skolas (DBS) un "Ergo" kopīgi īsteno sociālu projektu "ParkoSkola". Projekta ietvaros notiek regulāras auto novietošanas bezmaksas apmācības – pusstundu ilgs individuāls treniņš DBS instruktora vadībā.