Gaidāt ziņu par laureātu? Mazliet pacietības. Maģiskā frāze "un uzvarētājs ir..." vakara vadītāja Normunda Avotiņa izpildījumā skanēs tikai piektdien, 1. decembrī, konkursa noslēguma pasākumā, kurš tradicionāli notiks Vecrīgas viesnīcā "Hotel Avalon". Šobrīd zināmi priekšbalsojuma rezultāti – septiņi finālisti.

Atis Jansons, konkursa žūrijas priekšsēdētājs: "Žūrija spējusi visai konsekventi turēties pie principa, ka uz galveno titulu nepretendē ļoti dārgi un tātad visai ierobežotam valsts iedzīvotāju lokam reāli sasniedzami auto. Tie, protams, vilina, kārdina, valdzina gan jaunos dārgu pirkumu plānotājus, gan iesirmus skeptiķus un racionālistus reizēm uzveic.

Deviņi žūrijas biedri no 27 gribējuši finālā redzēt "Volvo XC60", astoņi – "Audi Q5"; seši – BMW 5. sēriju. Viens pat nu nekādi nav varējis atteikt savai mīlestības markai "Land Rover"."

Uldis Hmieļevskis, rallija "Kurzeme" organizators: ""Volvo" ir pavisam atšķirīgs no pārējiem (racionālajiem), par kuriem balsoju. Lielāks, dārgāks, bet eleganti skandināviski skaists. Atšķirībā no vācu "premium" klases braucamajiem "Volvo" dizaineri ir izveidojuši interesantu dizaina līniju, kas radikāli atšķiras no citiem. Nav jau tā, ka "Volvo" to nebūtu darījis arī iepriekš, bet šoreiz tas izdevies vēl veiksmīgāk. Par to arī augstais vērtējums, jo par pārējo īsti nav ko piebilst – viss, kā jau labam drošam zviedru auto."

Juris Kreicbergs, RTU docents: "Auto atbilst tam, ko sagaida no "Audi". Ļoti ērts, dinamisks, plašs aprīkojums. Uz visai nelīdzena grants ceļa gaita kā pa šoseju. Pārgājība grūtākos apstākļos izcila – braukt tur, kur brauc ekstrēmu piedzīvojumu meklētāji, varbūt nevajadzētu, bet smilšains meža ceļš ar samērīgiem kāpumiem nerada problēmas. Bieži kā labu auto atceramies to, kas ir aizvedis tur, kur vēlamies nokļūt. Ar "Q5" izvēlējos aizbraukt līdz bērnības lauku mājām, kur parasti bija grūti izbraucams ceļš. Ceļš tika pieveikts bez piepūles, bet izcils "Audi" tikai pastiprināja atgriešanās sajūtas."



Raitis Mazjānis, Latvijas Auto Inženieru asociācijas prezidents: "Tehniski, tehnoloģiski šī gada konkursa pārākais dalībnieks neapšaubāmi ir BMW. Perfekts auto – ar vienu vienīgu trūkumu: tikai daži spēs tādu pirkumu atļauties."

Ne BMW, ne "Audi", ne "Volvo" izšķirošajā balsojumā tomēr nepiedalīsies, jo nesasniedza laimīgo skaitli 13 – tāds šogad izrādījās fināla sliekšņa augstums. Un to pārvarēt spēja (alfabētiskā secībā) "Alfa Romeo Stelvio", "Ford Fiesta", "Hyundai i30", "KIA Stonic", "Mazda CX-5", "Škoda Karoq" un "Volkswagen Arteon".

Īpašu pārsteigumu nav. "Stelvio" finālā vienkārši nevarēja nebūt, jo tik spilgta debija visai vienmuļajā autobūves attīstībā šķiet nav redzēta jau daudzus gadus. Lūk, divi no žūrijas komentāriem.

Jānis Mežulis, arhitekts: "Man trūkst vārdu... Lūdzu "Gada auto" administrācijai ieviest jaunu nomināciju: "Gada pārsteigums". "Stelvio" "izkabināja" visus. Spurtā uz asfalta smalkā bembja īpašnieks varētu aplūkot Alfas aizmugures lukturu dizainu. Smilšu ceļā arī nebija vietas, kur Alfa padotos. Uz grants bedrainā drebeļa viss noamortizējās bez klaudzieniem un asiem būkšķiem. Salona panelis izdevies ar savu individuālo raksturu, un acij ļoti tīkams. Tas, ka šis auto testu laikā trīs reizes bija jāuzpilda, tikai pierāda manus apgalvojumus. Izmēģināju to divas reizes. Neesmu sporta auto speciālists, tomēr līzīgas auto dinamikas sajūtas esmu ķēris tikai ar "Subaru WRX STI". Bet šis ir komfortabls auto, bez trakiem rāvieniem un trokšņiem. Vēl, pirms izdarāt spriedumus, ieskatieties arī cenu lapā. Testa auto maksāja kādus 45, nevis 70-100 tūkstošus kā te daži labi citi ar līdzīgu jaudu. Bravo!"

Guntis Vīksna, autožurnālists laikrakstā "Liesma": "Manuprāt, glītākais, šikākais no visiem pretendentiem. Protams, "Alfa Romeo" ir allaž bijis auto vairāk šīs markas "klubiņa" cilvēkiem, taču šis ir pavisam jauns koncepts, kurš varētu būt tīkams arī tiem, kuri nefano par Alfas "šoseju pletīzeriem". "Stelvio" ir labs gan uz šosejas, gan uz zemes ceļa, gan arī saprātīgās smilšu špūrēs..."

Vēl finālā iebrauca auto, kuram piemīt visas "premium" kvalitātes, bet – kā redzams papildnomināciju līderu sarakstos, – par "premium" karali to nesauc neviens. Jo emblēma to nepieļauj. "Volkwagen" taču ir tautas auto (šim cenas "starta līmenis" gan ir no 31 743 eiro).

Pārējie pieci finālisti ir mazāki un lētāki. Mazā un kompaktklase. "Ford Fiesta" un "Hyundai i30"."

Uldis Rolis, autoservisa "Rolis" valdes loceklis: "No šī auto jau gaidīju labu sniegumu un saņēmu! Vairs gan nebija tā patiesā pārsteiguma kā pirms diviem gadiem, kad "korejietis" bija kļuvis par "eiropieti" pirmoreiz – toreiz "i20" izskatā. Viss savās vietās un pieņemami. Testa auto parāda visu, kas kompaktklasē iespējams. Lieliski!"

Lielajā finālā, protams, ir arī "krosoveri" jeb "pilsētas apvidus auto". Interesanti, ka no šīs Latvijā populārās grupas septītniekā visai pārliecinoši ir iekļuvis "KIA Stonic" (pat bez pilnpiedziņas opcijas), nevis gandrīz pusmetru garākie "Renault Koleos" un "Peugeot 5008" ar 4x4. Finālā ir arī "Mazda CX-5".

Zigmārs Krūmiņš, VAS "Latvijas Valsts ceļi" administratīvās daļas vadītājs: "Skaists auto ar lielisku balstiekārtu. Pa nelīdzeniem ceļiem azartiska, bet neitrāla uzvedība, kuru neietekmē ne reljefs, ne seguma kvalitāte, ne pārslodzes pagriezienos – vienmēr ātri, droši, pareizi... Interjers atšķirībā no dizaina nav tik emocionāls, drīzāk mierīgs, viss pārdomāts. Salona kvalitāte ir augstā līmenī, jūtams, ka par sēdēkļu formu ir padomāts un ir sperts solis skaņu izolācijas uzlabošanas virzienā. "Mazda" turpina radīt simpātiskus, sportiska rakstura auto, un "CX-5" ir spilgts šī virziena pārstāvis (vai drīzāk pārstāve!)."

Pērnā konkursa uzvarētāja firma "Škoda" arī šogad pretendēs uz galveno titulu.

Ivars Caune, Latvijas Sporta Meistars autosportā, autoservisa "Auto Brasla" valdes priekšsēdētājs: "Patestēju šo auto ("Karoq") tieši tādos ceļos, kuros tas ir piemērots ar viena tilta piedziņu un sapratu, ka viss ir kārtībā – laba vadāmība, laba dinamika, ērti jūties pie stūres un nav nekā lieka, kas traucētu komfortablu braukšanu."

Un – vēlreiz vissirsnīgākie apsveikumi un tirgus veiksmes vēlējumi tiem, kas gan palika, kā saka, aiz strīpas, tomēr ieguva visai cienījamu balsu skaitu. Tātad: 8. vieta – "Citroen C3" (10 balsis no 27); 9. un 10. vietu dala "Honda Civic" un "Volvo XC60" (9 balsis); 11. – "Audi Q5" (8 balsis); 12./13. vieta – "Nissan Micra" un "Renault Koleos" (7); sešas balsis saņēma "BMW 5. sērija", piecas "Peugeot 5008", četras "Jeep Compass", vienu – "Land Rover Discovery". Bet papildnominācijas vēl priekšā. Tur laurus, iespējams, plūks arī tie auto, kuri netika finālā.

Bet par septītnieka galīgo izkārtojumu... Atis Jansons, žūrijas priekšsēdētājs: "Kārtējo reizi jāsaka – gandrīz "neiespējama misija". Ļauties "Zvaigžņu ceļa" (tā tulkojam "Stelvio") valdzinājumam? Vai "Fiestas" saprātīgajai pietiekamībai? Vai "Hyundai" piedāvātajam zelta vidusceļam – bez šaurības, ne tikai bez pārliekas greznības un prestiža logotipiem, bet arī bez lieka svara (gan fiziski, gan finansiāli)? Vai...

Atliek atkārtot vēl un vēl – "labāko" auto atrast nav iespējams. Un nelipiniet, lūdzu, piektdien šādu titulu nevienam. "Gada auto" ir tikai konkrēta brīža konkrētas žūrijas demokrātiska izvēle. 27 ļoti dažādu žūrijas biedru viedokļu "vidējais aritmētiskais". Iespējams noderīgs kā rekomendācija jūsu pesonīgajai izvēlei."

Šobrīd ikviens interesents var piedalīties "Latvijas Gada auto 2018 Tautas balsojumā", kas notiks līdz novembra beigām. Piedalīties "Tautas balsojumā" iespējams internetā Gadaauto.iauto.lv vai klātienē tirdzniecības centrā "Mols". Turklāt starp interneta balsotājiem tiks izlozēti "Citroen C3", "Ford Fiesta" un "Volvo XC60" uz nedēļas nogali ar pilnu degvielas tvertni.

Uzvarētāju paziņošana notiks svinīgajā apbalvošanas ceremonijā šī gada 1. decembrī, pulksten 20, ko tiešraidē varēs vērot portālā "Delfi" un televīzijā "Re:TV".