Šobrīd konkursam " Latvijas Gada auto 2019" ir pieteikti jau 20 automobiļi, taču pieteikšanās turpinās līdz pat novembrim, kad kopējais dalībnieku skaits sasniegs ap 30 jaunāko auto modeļu. Interesanti, ka viens no konkursam tikko pieteiktajiem automobiļiem ir pasaulē visātrākais apvidnieks " Lamborghini Urus".

"Katrs jaunais automobilis ir interesants, taču arī katram auto var atrast savus mīnusus. Tāpēc ļoti interesants ir šī brīža konkursa jaunākais dalībnieks "Lamborghini Urus", kurš vienlaicīgi ir arī pats dārgākais jebkad pieteiktais konkursa dalībnieks," komentē "Latvijas Gada auto" organizators Māris Ozoliņš. "Braukt ar "Urus" varēsim tikai novembrī, bet jāatzīmē, ka šāds ekskluzīvs auto nenozīmē uzreiz automātisku uzvaru konkursā, jo vērtēšanas kritērijos veseli 30% veido izmaksas un 10% atbilstība Latvijas tirgum."

Sestdien, 22. septembrī, norisināsies konkursa "Latvijas Gada auto 2019" rudens testa brauciens ar mērķi žūrijai un mediju pārstāvjiem dot iespēju iepazīties ar šī gada konkursa dalībniekiem. Braucienā piedalīsies 15 jaunākie Latvijā pieejamie auto.

Pirmo reizi "Latvijas Gada auto 2019" pasākumu ietvaros piedalīsies jaunās paaudzes "Peugeot 508", "Peugeot Rifter" un "KIA Ceed".

Maršruts no Rīgas vedīs pa Iecavas un Bauskas apkārtnes ceļiem ar pieturas punktu atpūtas kompleksā "Rožmalas" Ceraukstē. Tur no pulksten 13 līdz 14 ikvienam interesentam būs iespēja skatīt konkursa "Latvijas Gada auto 2019" pretendentus. Savukārt no pulksten 14.30 līdz 15.00 automobiļi būs apskatāmi Rundāles pils parkā. Tālāk auto kolonna turpinās testa braucienus Auces un Tukuma virzienā.

Savukārt 13. oktobrī notiks "Latvijas Gada auto testa dienā Molā". Šis ir vērienīgs pasākums, kas jau ir kļuvis par ikgadēju tradīciju. Tajā jebkurš interesents ar derīgām autovadīšanas tiesībām var veikt izmēģinājuma braucienus ar konkursa pretendentiem un jaunākajiem automobiļiem Latvijas tirgū.

Šobrīd konkursam "Latvijas Gada auto 2019" ir pieteikti "BMW X3", "Škoda Fabia", "Hyundai Kona", "SEAT Arona", "SsangYong Rexton", "Mitsubishi Eclipse Cross", "Nissan Leaf", "Mercedes-Benz A-klase", "Mercedes-Benz CLS", "Citroën C3 Aircross", "Citroën C4 Cactus" "Jaguar E-Pace", "Volkswagen T-Roc", "Dacia Duster", "Subaru XV", "Peugeot 508", "Peugeot Rifter", "KIA Ceed", "KIA Sportage" un "Lamborghini Urus".