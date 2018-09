Komandai, kurā startēja Kārlis Alberts Reišulis (MX85 klase), Aleksis Araids (MX85), Ralfs Edgars Ozoliņš (MX125) un Arnolds Sniķers (MX250), mērķis pirms sacensībām bija uzlabot pagājušā gada sasniegumu, kad tika ieņemta astotā vieta.

Par sacensību uzvarētājiem kļuva Itālija ar 25 punktiem, otrā palika Francija, kurai bija 30 punkti, bet trešo vietu ieņēma Norvēģija ar 34 punktiem. Virs Latvijas, kura bija 86 punkti, bija arī Igaunija (39), Slovēnija (72) un Baltkrievija (83). Eiropas Nāciju motokrosā piedalījās 11 komandas.

Latvijas junioru izlases dalībnieki līdz pat finālbraucienam atradās piektajā pozīcijā, kas gan netika nosargāta. Pēdējā braucienā Sniķers piedzīvoja saķeršanos startā ar citiem sportistiem, cīnījās, tomēr viņam nebija iespēja izvairīties no priekšā guļošā sportista, sekojot kritienam, pēc kura mocim radās tehniskas problēmas, tāpēc nācās izstāties.



Labākais no latviešiem bija Reišulis, kuram pirmajā braucienā bija piektā, bet otrajā septītā vieta, kamēr Araids braucienos ierindojās 11. un 20. vietā. Otrajā startā viņš piedzīvoja kritienu, kurā guva smadzeņu satricinājumu.

Tikmēr Sniķers braucienos bija desmitajā un 17. vietā, bet Ozoliņš ieņēma 16. un 17. pozīciju.

"Var jau smieties par māņticību, bet kopš vadu jauniešu izlases, tieši finālbraucieni ir izšķirošie un vissarežģītākie. Trase visām komandām bija vienāda – kā itāļiem, tā baltkrieviem un latviešiem. Lai būtu uzvarētāji jāstrādā pie fiziskās sagatavotības, mentālās noturības un jāspēj saglabāt mieru pirms starta, ko vieglāk ir pateikt, nekā izdarīt, to varu teikt no personiskās pieredzes. Prieks, ka puiši, lai arī ikdienā ir no dažādām komandām spēj viens otru atbalstīt un uzmundrināt, valsts izlases sastāvā konkurence zūd un rodas kopīgs mērķis," pēc sacīkstēs norādīja Latvijas junioru izlases vadītājs Fīlips Kempelis.

Tikmēr Ozoliņš nebija apmierināts ar savu sniegumu. "Zinu, ka esmu labā formā, gan Latvijas, gan Igaunijas čempionātā viss ir ļoti labi, bet te pieļāvu kļūdas, iespējams, biju satraucies, pašam nav īsti vēl izskaidrojuma."

Arī Reišulis nebija apmierināts ar savu sniegumu. "Man gribējās tik garām Francijas sportistam, bet nevienā braucienā neizdevās. Es zinu, ka varam labāk, mēs visi cīnījāmies un strādājām. Gribējās to piekto vietu nosargāt, bet tagad šis jāizanalizē un jāgatavojas jauniešu nāciju kausam Beļģijā," bilda motokrosists.

Katru valsti sacensībās pārstāvēja četri sportisti.