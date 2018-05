Šāgada aprīlī Lielbritānijas Vadītāju un transportlīdzekļu licencēšanas aģentūra publicēja informāciju, kura pārsteidza daudzus: sievietes patiešām ne vien labāk, bet pat daudz labāk vada automašīnu nekā vīrieši.

No 10,6 miljoniem soda punktu, kurus angļi ir nopelnījuši no autovadītāja apliecības ieviešanas brīža līdz šāgada 10. martam, 7,7 miljonus punktu ir nopelnījuši tieši vīrieši. Saskaņā ar aģentūras datiem, vīrieši – ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēji ir 72% no visiem autovadītājiem. Tāpat vīrieši visbiežāk saņēmuši sodus par ātruma pārsniegšanu (78%). Turklāt 82% likumpārkāpēju, kuri saņēmuši sodu par runāšanu pa tālruni pie stūres, arī ir stiprā dzimuma pārstāvji.

Tomēr tie ir tikai dati par Lielbritāniju, kur sieviešu un vīriešu īpatsvars ir aptuveni vienāds un dāmas, iespējams, jau vēsturiski ir vairāk pieredzējušas un vairāk pārliecinātas uz ceļa. Kādi stereotipi par dzimumiem valda uz Latvijas ceļiem, stāsta "Inchcape Motors Latvia" mazlietoto automašīnu nodaļas vadītājs Vjačeslavs Smirnovs.

Patiesībā: velti vīrieši uzskata, ka skaistais dzimums automašīnu uzskata par pārlieku sarežģītu vai rotaļlietu. "Sievietes ļoti mīl savus auto. Tādēļ cenšas tos vadīt ļoti uzmanīgi, ievērojot noteikumus. No malas, iespējams, šāds automašīnas vadības stils šķiet gauss, taču ne velti ir teiciens – "lēnāk brauksi, tālāk tiksi"," uzsver Smirnovs.

Pēc Smirnova domām, pārmetumi par to, ka sievietes slikti orientējas uz ceļiem, nav vietā. Ikvienam ir nepieciešams laiks un pieredze, lai adaptētos uz ceļa. Arī vīrietis bez braukšanas pieredzes apjuks jaunā, sarežģītā krustojumā.

Patiesībā: ikdienā nav vērojamas acīmredzamas saistības starp mašīnas stāvokli un iepriekšējā īpašnieka dzimumu. "Salona stāvoklis un tīrība nav atkarīga no īpašnieka dzimuma, drīzāk – no dzīves vietas valsts. BMW autosalonā, kas pirmais Latvijā tirgo mazlietotu auto iekštelpās, var redzēt, ka pircēji izvēlas mašīnas pēc "nacionalitātes". Piemēram, daudzi dod priekšroku mazlietotiem auto no Zviedrijas. Zviedru pedantiskums un rūpes par savu auto patiešām ietekmē mašīnas kvalitāti," skaidro Smirnovs.

Patiesībā: pēc Smirnova teiktā, pircēji automašīnas jauda izvēlas atkarībā no savām rakstura īpašībām, temperamenta un galvenokārt – personiskajām vajadzībām. Sieviešu un arī vīriešu izvēli nosaka dizains, ietilpība, jauda, ekonomiskums un auto komplektācija. Ir vīrieši, kuri dod priekšroku mazlitrāžas un mini mašīnām, tāpat ir dāmas, kas izvēlas milzīgus džipus vai ātrus auto, jo tādos jūtas pilnībā pasargātas.

Atšķirības vīriešu un sieviešu uzvedībā pie auto stūres ir daudzkārt pārspīlētas, uzskata eksperts. "Ir cilvēki, kas ir dzimuši šoferi – gan vīrieši, gan sievietes, kuri ievēro visus ceļu satiksmes noteikumus, netraucē citiem un taktiski risina jebkuru konflikta situāciju," uzsver Smirnovs.

Tomēr auto izcelsmei un tam, kā spēkrats ir ekspluatēts iepriekš, ir liela nozīme, it īpaši ņemot vērā aktuālās tirgus tendences. "Agrāk cilvēki lietoja mašīnu tik ilgi, cik vien tā spēja kustēt uz priekšu. Taču tā ir pagātne. Šodien braucējiem ir ļoti svarīgi, kā viņu auto izskatās salīdzinājumā ar citiem, tādēļ cilvēki bieži maina transportlīdzekli. Bet prestiža mašīna ar nelielu nobraukumu ir ļoti izdevīgs pirkums," skaidro eksperts.

Pēc Smirnova teiktā, ikdienā var novērot, ka pret augstākas klases spēkratiem īpašnieki izturas akurātāk un saudzīgāk, tas attiecas gan uz mašīnas ārpusi, gan salonu. Tieši tādēļ šādi auto pat pēc zināmas ekspluatācijas maz atšķiras no jauniem un var kalpot vēl ilgi, kā arī ir vieglāk otrreiz pārdodami.