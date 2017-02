"Vēlamies atkārtoti vērst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) un citu atbildīgo institūciju uzmanību uz šo un citām iepriekš izskanējušajām autovadītāju iniciatīvām atjaunot LTAB OCTA kalkulatora darbību," skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Manabalss.lv iesniegtās iniciatīvas, kuru šobrīd atbalstījušas jau 350 personas, autors norāda, ka nepieciešams atjaunot instrumentu – LTAB OCTA kalkulatoru, kas pēc savas būtības ir maksimāli demokrātisks un vērsts uz pircēju interesēm, ļaujot tiem atrast zemāko cenu un iegādāties pakalpojumu tieši no tā pārdevēja, nevis starpnieka. Pēc likumā noteikto 10 000 parakstu savākšanas to plānots iesniegt Saeimā.

"Esam gandarīti par to, ka autovadītāji ir novērtējuši LTAB OCTA kalkulatoru un tā nozīmi godīgas un pārskatāmas cenu politikas veidošanā OCTA tirgū. Arī savā ikdienas darbā saņemam daudz jautājumus par to, kad atkal atjaunosim kalkulatoru? Šīs autovadītāju iniciatīvas liek arī mums pašiem pielikt visas pūles, lai meklētu risinājumus, kā atjaunot LTAB OCTA kalkulatora darbību," informē Abāšins.

"Esam vairākkārt lūguši FKTK rast veidu saglabāt LTAB OCTA kalkulatoru, piedāvājot dažādus risinājumus. Nepieciešamības gadījumā varam nodot to kādas valsts institūcijas, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai kādas citas valstiskas, vai nevalstiskas organizācijas pārziņā, lai izpildītu formālās likuma un ES direktīvu prasības," informē LTAB valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ka daudzās citās Eiropas valstīs šādi cenu salīdzināšanas kalkulatori ir vispārpieņemta prakse un ir vērsta uz patērētāju interešu aizstāvību.

LTAB jau informēja, ka gada sākumā FKTK lika apturēt LTAB OCTA kalkulatora darbību, pamatojot savu lēmumu ar Eiropas Komisijas Direktīvu par apdrošināšanas izplatīšanu un apdrošināšanas starpniecību prasībām. Tādējādi šobrīd apturēta vienīgā kalkulatora darbība, kas ļāva iegūt un salīdzināt OCTA cenas tieši no apdrošināšanas sabiedrībām, bez starpnieku līdzdalības.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā – AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "Baltikums Vienna Insurance Group", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" UADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle, "Seesam Insurance" AS Latvijas filiāle un "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle.