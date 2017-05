Pasākuma dalībnieki sporta kompleksā "333" mācījās un pārbaudīja savas spējas vadīt transportlīdzekli ekstremālos apstākļos. "Auto vadīšana slidenos apstākļos zināmā mērā ir līdzīga hokeja spēlei. Vienmēr jābūt drošam gan par ekipējumu, gan savām spējām," pēc pasākuma iespaidos dalījās Rīgas "Dinamo" uzbrucējs Kaspars Saulietis.

Arī LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins akcentēja nepieciešamību vienmēr nodrošināties un apdrošināties pret riskiem uz ceļa: "Ja pārfrāzējam Latvijas fanu iemīļoto teicienu, ka hokejs bez alus ir daiļslidošana, tad varam teikt, ka transportlīdzekļa vadīšana bez OCTA, ir gandrīz droši papildizdevumi autoīpašnieka maciņam!"

Savukārt autosportists un sporta kompleksa "333" vadītājs Haralds Šlēgelmilhs uzsver, ka iemācīties droši un pareizi vadīt auto var tikai ar treniņu palīdzību: "Nokļūstot ekstrēmā situācijā uz ceļa, reti kurš spēj pareizi noreaģēt, jo iepriekš, visticamāk, šādus apstākļus nebūs pieredzējis. Tāpēc ir nepieciešams treniņš drošos apstākļos, lai iemācītos auto kontrolēt. Gluži kā hokejā – ar katru treniņu spēlētājs kļūst labāks. Tā kā drošība ir pirmajā vietā, tad hokejists bez ķiveres laukumā neiet, gluži kā auto bez OCTA nedrīkst atrasties uz ceļa."

Kampaņas "Es i` drošs ar OCTA" ietvaros LTAB maija mēnesī skaidros visbiežākos gadījumus, kad, mainoties transportlīdzekļa īpašniekam, esošā OCTA polise zaudē spēku un ir jāiegādājas jauna. "Kampaņas ietvaros radio, internetā un publiskā vidē sniegsim satiksmes dalībniekiem atbildes uz dažādiem sarežģītajiem jautājumiem par OCTA derīgumu transportlīdzekļa īpašumtiesību maiņas gadījumos. Apzināmies, ka kampaņai izvēlētā tematika ir ļoti specifiska, tādēļ tās komunicēšanai esam izvēlējušies sasaisti ar pašreiz uzmanības centrā esošo hokeja tematiku," skaidro Abāšins.

Šīs nedēļas sākumā kampaņas "Es i` drošs ar OCTA!" vēstnešus varēs sastapt modes un izklaides centrā "Riga Plaza", kur ikviens interesents varēs uzzināt vairāk par gadījumiem, kad nepieciešams pārformēt OCTA polisi, kā arī saņemt kampaņas informatīvo materiālu ar saskaņoto paziņojumu.



1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā – AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle, "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS, "Seesam Insurance" AS Latvijas filiāle un "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle.