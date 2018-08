Masks vispirms tviterī norādīja, ka ir nodrošināts finansējums akciju atpirkšanai no tiem akcionāriem, kas tās vēlēsies pārdot, un piedāvātā cena plānota 420 dolāru (363 eiro) par akciju.

Ja "Tesla" aizietu no biržas, tad pašreizējie investori varētu saglabāt savas uzņēmuma akcijas, izmantojot īpašu fondu, vai arī tās pārdot par 420 dolāriem par akciju, pavēstīja Masks.

"Tesla" akcijas fondu biržā sāka tirgot 2010. gadā, un uzņēmuma pašreizējā tirgus vērtība ir 61 miljards dolāru. Ja kompānijas akcijas cena tiktu noteikta 420 dolāru apmērā, uzņēmuma tirgus vērtība veidotu 71,3 miljardus dolāru.

Lai arī savā sākotnējā tvitera ierakstā Masks minēja finansējumu, turpmākajā "Tesla" bloga ierakstā nav ietverta informācija par finansējumu. Telekanāls CNBC arī sazinājies ar vairākām Volstrītas bankām, un neviena no tām nav informēta par jebkādu darījumu un nav apņēmusies nodrošināt finansējumu.

Analītiķi skaidro, ka "Tesla" aiziešana no biržas palīdzētu mazināt spiedienu uz kompāniju, jo, piemēram, uzņēmumiem, kuru akcijas nekotē biržā, nav obligāti jāpublicē ceturkšņa finanšu rezultāti.

Pēc Maska tvītiem strauji sāka kāpt "Tesla" akcijas cena, tāpēc tirdzniecība ar "Tesla" akcijām tika apturēta uz pusotru stundu. Pēc tam, kad tirdzniecība tika atsākta, līdz biržas slēgšanai "Tesla" akcijas cena pieauga par 10%.

My hope is *all* current investors remain with Tesla even if we're private. Would create special purpose fund enabling anyone to stay with Tesla. Already do this with Fidelity's SpaceX investment.— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018