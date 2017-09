Šogad "Mercedes-Benz" ģenerālpārstāvim – uzņēmumam "Domenikss" rit divdesmit piektais "Mercedes-Benz" darbības gads Latvijā, tādēļ piedāvājam atskatīties uz autobūves pamatlicēja vēsturi, lai iepazītu "Mercedes-Benz" darbības pirmsākumus, spilgtākos notikumus, kas ietekmējis pasaules auto industrijas attīstību.

Aizrautība un pārliecība par rītdienas tehnoloģijām kļuva par pirmo soli idejai par automobili. "Mercedes-Benz" zīmola pirmsākumi meklējami 19. gadsimta izskaņā, kad savas zināšanas auto būvju jomā un inženierzinātnēs apvienoja četras spilgtas personības: inženieris un lieljaudas benzīna dzinēja izgudrotājs Gotlībs Daimlers, konstruktors Vilhelms Maibahs, inženieris un automobiļu entuziasts Karls Benzs un viņa sieva Berta Benza.

1886. gadā aizsākās automašīnas vēsture ar Gotlība Daimlera pirmo motorizēto trīsriteņu transportlīdzekli, kas kļuva par mūsdienas automašīnu priekšgājēju. Spēkrata konstruktors bija Karls Benzs, kas to radīja, pateicoties savas sievas, Bertas Benzas, iedvesmai. Tieši Bertai bija vadoša loma pašgājēja ekipāžas pirmsākumos, mērojot 100 kilometru garu pārbraucienu. Pēc vēsturiskā brauciena nebija neviens, kurš neapbrīnotu pirmā motorizētā automobiļa sniegtās iespējas un tā uzticamību.

Karla Benza veiksmes atslēga bija kvalitatīvu automobiļu ražošana uzņēmumā "Benz&Cie", savukārt Gotlībs Daimlers bija neaizstājams jaudīgu un efektīvu dzinēju radīšanā, kurus vēlāk izmantoja gan uz zemes, gan gaisā, gan arī ūdenī. Šo trīs stihiju apvienojums ir pazīstamās "Mercedes-Benz" trīs staru zvaigznes idejas pamatā.

1890. gadā Gotlībs Daimlers dibināja uzņēmumu "Daimler Motoren Gesellschaft" (DMG), pēc viņa nāves uzņēmuma vadību pārņēma Daimlera ilggadējais domubiedrs un galvenais inženieris Vilhelms Maibahs. Maibahs kā savu sadarbības partneri uzaicināja auto sporta entuziastu Emīlu Džellineksu. Uzņēmēja Emīla Džellineksa meitas vārds bija Mersedesa, kas no spāņu valodas tulkojumā nozīmēja "grācija, elegance, pievilcība".

Emīls ar savām idejām un priekšlikumiem panāca lielāku spēkrata jaudu, kā arī radīja jaunu automobili; sākot ar riteņiem un beidzot ar sēdekļiem – "Mercedes 35HP" sacīkšu versiju, kas maksimāli spēja sasniegt gandrīz 100 km/h ātrumu. Tas bija pirmais modelis ar nosaukumu "Mercedes", kas iezīmēja jaunu attīstības virzienu auto būvē.

1926. gadā, apvienojoties DMG un "Benz&Cie", abu uzņēmuma logo tika apvienoti: trīs staru zvaigznes, kuru aptver lapu vainags. Turpmāk uzņēmums kļuva zināms ar nosaukumu "Daimler-Benz", lietojot "Mercedes-Benz" preču zīmi, un automobiļi prezentēti ar zīmola "Mercedes-Benz" vārdu.

Vēstījums "Labāko vai neko" (The Best or Nothing – tulk.) nav nejauši izvēlēts – tas ir Gotlība Daimlera solījums un apņemšanās, kuru ik dienu visā pasaulē pilda "Mercedes-Benz" zīmols. Atbildība, tiekšanās pēc pilnības un aizrautība ir "Mercedes-Benz" zīmola pamatvērtības arī šodien.