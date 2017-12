"Mercedes-Benz" šo "Tesla Model X" bija noīrējis uz septiņām nedēļām un aktīvi to testējis savā poligonā. Turklāt testi veikti arī augstas temperatūras režīmos un pie augsta vibrāciju līmeņa. Vēl šis elektromobilis tika nogādāts uz testiem Barselonā, kas saskaņā ar nomas līgumu neesot bijis atļauts.

Pirms "Mercedes-Benz" atdeva "Tesla" elektromobili īpašniekiem, šis "Model X" spēkrats tika pilnībā izjaukts un atkal salikts kopā, nodarot bojājumus.

Visticamāk, "Mercedes-Benz" šo "Tesla" elektrisko apvidnieku testēja, lai izstrādātu savu līdzīgo modeli pēc "EQ" koncepta parauga. Tomēr nav skaidrs, kādēļ "Mercedes-Benz" vienkārši neiegādājās tādu automobili, kā to mēdz darīt citi autoražotāji, gatavojot savu konkurentu. Jauns "Tesla Model X" Vācijā maksā no 118 līdz 133 tūkstošiem eiro atkarībā no versijas.

Kā izdevumam "Spiegel" paskaidrojis "Sixt" uzņēmuma pārstāvis, konkrētā "Tesla Model X" īpašnieks esot saņēmis kompensāciju par nodarītajiem bojājumiem. Neatkarīgs vērtētājs tos bija aplēsis 18 tūkstoš eiro apmērā. Tikmēr sabojātā "Tesla Model X" īpašnieks vēlas no "Mercedes-Benz" piedzīt 100 tūkstoš eiro kompensāciju, tomēr tiesāties negrasās, jo nevarot atļauties dārgu tiesas procesu pret tik lielām kompānijām kā "Sixt" un "Mercedes-Benz" ražotāju "Daimler".

Sava elektriskā apvidnieka konceptu "EQ" vācu autoražotājs prezentēja pērnā gada rudenī Parīzes autoizstādē. Tamlīdzīgs "Mercedes-Benz" sērijveida modelis tirdzniecībā parādīšoties 2019. gadā. "EQ" prototips bija aprīkots ar diviem elektromotoriem, kuru kopējā jauda attīsta 409 zirgspēkus, un 70 kWh akumulatoru komplektu. Līdz 100 km/h šāds spēkrats paātrinājās mazāk nekā piecās sekundēs un bez atkārtotas akumulatoru uzlādes nobrauktu ap 500 km.