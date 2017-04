Modernās mākslas muzejā Dānijā ikvienam apmeklētājam ir atļauts sašvīkāt " Lamborghini Gallardo" superauto. Idejas autors ir mākslinieks Lolkoms Dungrēns un viņš šo spēkratu izstādījis projekta "No Man Is an Island" ietvaros.