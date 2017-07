Šajā nedēļas nogalē, no 21. līdz 23. jūlijam, apaļu jubileju svin viens no vecākajiem Latvijas auto klubiem – " Volkswagen " (VW) Vaboļu klubs. Tieši pirms divdesmit gadiem pirmie vaboļaktīvisti atsaucās aicinājumam piedalīties "Jāņvaboles braucienā" no Rīgas Motormuzeja uz Ķīpsalu, pulcējot 28 retro automobiļus.