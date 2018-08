Izmantojot plastmasas atkritumus kā izejvielu, tiek veicināta materiālu efektīva izlietošana, mazināta atkarība no naftas, kā arī samazināts CO2 pēdas nospiedums (carbon footprint).

Eiropā katru gadu gala patērētāji rada aptuveni 27 miljonus tonnu plastmasas atkritumu. Tikai aptuveni trešā daļa no šī apjoma šobrīd tiek vākta ar mērķi to pārstrādāt.

2018. gada janvārī Eiropas Savienība (ES) publicēja stratēģiju attiecībā uz plastmasas apriti ekonomikā. Tajā par vienu no mērķiem ir noteikts līdz 2030. gadam palielināt plastmasas pārstrādi un plastmasas iepakojuma atkārtotu izmantošanu. ES tiesību aktu kopums attiecībā uz atkritumiem paredz mainīt pārstrādes mērķi plastmasas iepakojuma pārstrādei, paaugstinot to līdz 50% 2025. gadā un līdz 55% 2030. gadā.

"Lai sasniegtu ambiciozos ES plastmasas pārstrādes mērķus, ES noteikumos ir jāiekļauj gan ķīmiskā, gan mehāniskā pārstrāde," norāda Mati Lehmuss, "Neste" viceprezidents naftas produktu biznesa jautājumos.

Ar ķīmisko pārstrādi tiek saprasta plastmasas atkritumu kā izejvielas izmantošana pārstrādes un petroķīmiskajās nozarēs, pārveidojot tās tādos gala produktos kā degviela, ķimikālijas un jauni plastmasas izstrādājumi. Ķīmiskā pārstrāde var radīt jaunus plastmasas atkritumu pārstrādes veidus, radot augstas kvalitātes gala produktus un tādējādi papildinot tradicionālās mehāniskās pārstrādes metodes.

Lai produktu ražošana no plastmasas atkritumiem sasniegtu rūpnieciskus apmērus, joprojām ir nepieciešama tehnoloģiju attīstība, kā arī noteikts darbību cikls, kas ir saskaņā ar kompānijas vērtībām. Lai paātrinātu šo procesu, "Neste" meklē partnerus, kuriem ir līdzīgas vērtības un kas tiek ievērotas visā darbības ciklā. Sadarbības partneri ir dažādi – sākot no inovatīviem, ilgtspējīgiem atkritumu apsaimniekotājiem un beidzot ar dažādu tehnoloģiju izstrādātājiem.

"Aprites ekonomiku var izveidot tikai kopīgiem spēkiem," atzīst Mati Lehmuss. "Mēs vēlamies sadarboties ar vadošajiem savas nozares uzņēmumiem, kuriem arī ir svarīgas mūsu ilgtspējas vērtības un centieni. Uzņēmumi, kuri ir gatavi virzīties uz priekšu kopā ar mums saskaņā ar šīm vērtībām, kas redzamas ikdienas biznesa darbībās."

"Neste" ne tikai meklē veidus, kā izmantot plastmasas atkritumus kā izejvielu, bet arī palīdz plastmasas nozarei un dažādiem plastmasu patērējošiem uzņēmumiem mazināt atkarību no naftas un samazināt klimata pārmaiņas izraisošas emisijas, piedāvājot izturīgus un pārstrādājamus plastmasas produktus, kas iegūti no bioloģiskas izcelsmes izejvielām, tostarp taukus saturošiem atkritumiem un eļļas. Piemēram, 2018. gada rudenī "Neste" un IKEA komerciālos apmēros sāks ražot polipropilēna plastmasu no bioloģiskas izcelsmes izejvielām, kas nesatur fosilās vielas. Šī ir pirmā reize pasaulē, kad bioloģiskas izcelsmes polipropilēns tiek ražots komerciālos apmēros.