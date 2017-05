Ar interesantu fotogrāfiju savā "Facebook" profilā padalījies Krišjānis Caune – vairākkārtējā PSRS un Latvijas rallija čempiona Ivara Caunes dēls –, kurā redzams, kā viņa tēvs 80. gados reklamēja "Somdara" somas.

Fotogrāfijā redzams vēl jauns un sprauns Ivars Caune, kurš pozē pie sava rallija "Lada Samara" spēkrata, turot rokā "Somdara" somu, un reklāmu ievada teksts angļu valodā: "Es varu šajā somā ielikt visu, kas man nepieciešams sacīkstēm". (Ivars Caune, the USSR twice champion for Motor-Rally: I can put in this bag everything what I need for the races.)

Spriežot pēc Lombardijas rallija uzlīmes un sacīkšu numura uz tās, secināms, ka fotogrāfija tapusi 1988. gadā. Tobrīd 1959. gadā dzimušais Ivars Caune bija 29 gadus vecs. 1988. gada novembrī Ivars Caune Lombardijas rallijā startēja kopā ar Andri Šimku. Kā liecina sacensību rezultātu tabula, toreiz viņi nefinišēja, jo izstājās automobiļa dzinēja defekta dēļ.

Savukārt Valsts Rīgas ādas galantērijas izstrādājumu kombināts "Somdaris" tika likvidēts 1998. gadā, liecina "Lursoft" datubāze. Tomēr ziņu arhīvā atrodams, ka vienīgā "Somdara" filiāle (no savulaik četrām), kas vēl joprojām turpina ražošanu, ir SIA "Ādas galantērija" – tā izveidojās no "Somdara" 1. filiāles 90. gadu sākumā.