Ceturtdien, 30. martā, sociālos tīmekļus pāršalcis tālruņa sarunas ieraksts ar vienotās ārkārtas palīdzības izsaukuma numura " 112 " dispečeru, kas jau sarunas pirmajās minūtēs zvanu pāradresē "ātrajiem" uz tālruni "113". Jaunpiebalgā bija notikusi autoavārija, bet dispečeram nebija iespējams pat ar izlamāšanu no panckām ieskaidrot, ka vietējā neatliekamā medicīniskās palīdzības ekipāža uzreiz sapratīs, kur braukt, ja viņiem pateiks "Naudēļu ceļš".

Kā dzirdams tālruņa sarunas ierakstā, ko iemūžinājis un publicējis pats zvanītājs, "112" pirmais dispečers noskaidro, ka avārijas vietā nav nepieciešami ugunsdzēsēji, jo cietušais nav iesprostots transportlīdzeklī, un savieno zvanītāju ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dispečeru.

Un šeit sākas savstarpējās saprašanās problēmas... Zvanītājs dispečeram norāda, ka autoavārija notikusi Jaunpiebalgā, uz ko tas precizē "kādā ielā?" Palīdzības saucējs atbild, ka tā nav iela, bet ceļš uz Naudēļiem. Savukārt dispečers saskaņā ar instrukciju turpina precizēt norādes – no kurienes jābrauc, cik tālu tas ir no Jaunpiebalgas centra, no kuras pilsētas puses tas ir un kurā virzienā.

Zvanītājs atbild, ka Naudēļu ceļš ir tikai viens un vietējie "ātrie" uzreiz sapratīs, kur tas ir, jo tas esot tikai divus kilometrus no viņu stacijas. Turklāt zvanītājs pat piesakās pabraukt pretī, ja reiz dispečeram tik grūti ar saprašanu. Uz to dispečers atbild "kur jūs brauksiet? Visi taču strādā!" Pēc šīs dispečera replikas saruna ievirzījās jau daudz asākā gultnē... "Bļ*ģ, strādā, nah*j, bļ*ģ, kā lai es tev izstāstu, bļ*ģ!?"

Zvanītājam klātesošais biedrs, izdzirdējis, ka saruna sāk "buksēt" –, "kas tur ir'a, bļ*ģ!?" –, pārņēma tālruni un turpināja sarunu ar dispečeri: "Bļ*ģ, Naudēļu ceļš! Es tevi, idiot, nositīšu, bļ*ģ!"

Dispečers pat pēc šādām lamām un draudiem spēja saglabāt mieru un turpināja uzdot birokrātiskos jautājumus. No sarunas noprotams, ka dispečers jau bija atvēris kādu karti, jo precizēja, vai "jābrauc Rankas, Vecpiebalgas vai Drustu virzienā". Kad dispečeram beidzot izdevās ieskaidrot, ka Naudēļu ceļš ir uz vienīgo tur esošo mājsaimniecību "Naudēļi", tad dispečers, šķiet, saprata un sāka uzdot jautājumus jau par pašu notikumu – kas atgadījies, vai cietušais ir vīrietis vai sieviete, vai ir pie samaņas.

"Ir pie samaņas – ātros sauc!" kliedz zvanītājs. "Ko bļaujat, ja jau viņš ir pie samaņas?" neizpratnē vaicā dispečers, "cik viņam gadu?" Uz to zvanītājs dusmās atbild: "Es taču nezinu, nu, j*bt tvaju maķ, man vēl pateikt, kādas viņam bikses kājās ir!?" Šajā brīdī publicētais audio ieraksts pārtrūkst. Portāls "Delfi" šīs dienas laikā noskaidros, kad šis incidents noticis un ar ko tas beidzies.

Ja ieraksta "Google Maps" servisa meklētājā "Naudēļi", tad rezultātos parādās konkrēts un samērā īss ceļš, kurš nav sajaucams ne ar vienu citu. Nav zināms, pēc kādas metodoloģijas šādos gadījumos darbojas dispečeri un kādas kartes viņi sarunas laikā izmanto, bet gan jau šajā gadījumā dispečers kartē vienkārši meklēja Jaunpiebalgu un tad pēc tās mēģināja izzināt virzienus un kilometrus, lai noskaidrotu Naudēļu ceļa atrašanās vietu.

Brīdinām, ka audio ierakstā dzirdams ļoti daudz nenormētas leksikas krievu valodā!