Turpinoties akcijai "Dod riepām otru dzīvi", atsevišķos autoservisos un riepu tirdzniecības vietās Rīgā un tās apkaimē ikvienam būs iespēja nodot nolietotās automašīnu riepas bez maksas, informēja Latvijas Zaļā fonda izpilddirektore Solveiga Grīsle.

Viņa sacīja, ka par nolietoto riepu nodošanu autoservisos parasti ir jāmaksā no diviem līdz astoņiem eiro par vienu riepu, un šī iemesla dēļ cilvēki nereti izvēlas vecās riepas uzglabāt mājās vai sliktākajā gadījumā izmest, piemēram, grāvī vai mežā. Tajā pašā laikā liela daļa autoservisu, kas no privātpersonām riepas pieņem par maksu, par tālāku to nodošanu negrib maksāt, vēloties paturēt peļņu sev.

"Šī iemesla dēļ mēs esam sākuši sadarbību ar vairākiem videi draudzīgiem autoservisiem, kas, mainot riepas, vecās riepas pieņems bez maksas. Tuvākajā laikā plānojam, ka šai sistēmai pievienosies arvien vairāk atbildīgu autoservisu un riepu tirdzniecības vietu," uzsvēra Grīsle.

Viņa papildināja, ka fonda mērķis ir ilgtermiņā radīt sistēmu, kurā riepas vairs netiks izmestas vidē, bet gan "atbildīgi savāktas un pārstrādātas".

Latvijas Zaļā fonda mājaslapā esošā informācija liecina, ka aicinājumam pieņemt nolietotās riepas bez maksas Rīgā atsaucies autoserviss "Auto motīvs" Salaspils ielā 2, "Auto pluss" Brīvības gatvē 390a un Gunāra Astras ielā 5b, "Juva" Lubānas ielā 78c, kā arī "Odler" Maskavas ielā 460a, "RVT" Ziepniekkalna ielā 23a un "T-System Tyres" Kārļa Ulmaņa gatvē 205. Tāpat nolietotās riepas bez maksas var nodot autoservisā "Marathon Ltd", kas atrodas Jaunmārupē, un autoservisos "Imakās" un "Baltyre" Aviācijas ielā 8, Jelgavā.

Latvijas Zaļais fonds aicina iedzīvotājus meklēt servisu atpazīšanās uzlīmi – "Dod riepām otru dzīvi!", kas norādīs, kurā servisā pie riepu iegādes un nomaiņas varēs atstāt veco komplektu bez maksas.

Jau vēstīts, ka no 13. līdz 21. oktobrim Latvijā norisinājās dabai draudzīgās akcijas "Dod riepām otru dzīvi!" pirmais posms. Tā laikā desmit laukumos ikvienam bija iespēja nodot vecās riepas bez maksas. Deviņu dienu laikā savāktas un pārstrādei nodotas vairāk nekā 1000 tonnas riepu, un vairāk nekā 1500 tonnas reģistrētas savākšanai tuvāko mēnešu laikā.

Latvijas Zaļais fonds ir Latvijas uzņēmēju dibināta ražotāju atbildības sistēma, kas darbojas atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Uzņēmums nodrošina pilnu izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošanas ciklu.