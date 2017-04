Lai noskaidrotu un godinātu tos uzņēmumus Latvijā, kuri prot visprasmīgāk pārvaldīt savus autoparkus, rūpējoties gan par darbinieku prasmēm un zināšanām, gan kopējo satiksmes drošību, jau piekto gadu tiek organizēts konkurss – gada balva "Drošākais uzņēmuma autoparks".

Trešdien, 5. aprīlī, Rīgas Motormuzejā tika godināti konkursa 2016. gada laureāti – zelta, sudraba un bronzas kategoriju ieguvēji. Par 2016. gada drošākajiem autoparkiem attiecīgajā kategorijā tika atzīti un "Grand Prix" saņēma šādi uzņēmumi: pašvaldības SIA "Ventspils reiss", SIA "Cemex", SIA "Kurbads un Ko" un SIA "AbbVie".

"Gada balva "Drošākais uzņēmuma autoparks" ir stāsts par sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, kuri savā ikdienas darbībā, pārvaldot autoparkus, pierāda, ka viņiem patiesi rūp kopējā satiksmes drošība. Tas sevī ietver uzņēmuma iesaisti risku vadībā, cilvēkresursu vadību, uzņēmuma politiku un rīcību attiecībā uz ceļu satiksmes negadījumiem, to uzraudzību un vadību, kā arī autoparka raksturojošo parametru analīzi un tehnisko nodrošinājumu," par konkursu stāsta Kristaps Liecinieks, "Balta" transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs un konkursa žūrijas pārstāvis.

Konkursa dalībnieki tika vērtēti četrās kategorijās – pasažieru pārvadātāji, vietējie kravu pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki, starptautiskie kravu pārvadātāji un zemāka riska autoparki. Konkursa žūrija vienprātīgi atzīst – šogad konkurence uzņēmumu vidū bijusi liela, un dalībnieki ar savu ikdienas autoparku pārvaldības politiku pierādījuši, ka kopēja satiksmes drošība ir kļuvusi par vienu no prioritātēm.

Jeļena Gavrilova, "SEB līzings" vadītāja: "Satiksmes drošība ir atkarīga ne tikai no vadītāju uzvedības un noteikumu ievērošanas. Svarīgu lomu spēlē gan autoceļu kvalitāte, gan pa tiem braucošo transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis. Vidējais auto vecums Latvijā joprojām ir ļoti liels – ap 14 gadiem. Tomēr pēdējā laikā redzam situācijas uzlabošanos – lielākoties uz uzņēmumu autoparku rēķina. Ar mērķi atbalstīt uzņēmējus, kuri rīkojas atbilstoši ilgtspējas prasībām un rūpējas ne tikai par savu darbinieku, bet arī par kopējo satiksmes drošību, mēs jau otro gadu piedalāmies konkursa "Drošākais uzņēmuma autoparks" organizēšanā. Esam gandarīti, ka ar katru gadu pieaug konkursa dalībnieku skaits, – uzņēmējiem tā ir unikāla iespēja saņemt ekspertu atzinumu par sava autoparka stāvokli un ieteikumus tā drošības uzlabošanai."



Pasažieru pārvadātāju segmentā zelta kategoriju ieguva AS "Nordeka", AS "Talsu autotransports", pašvaldības SIA "Ventspils reiss". Sudraba kategoriju ieguva SIA "VTU Valmiera", bet bronzas kategoriju – SIA "Jelgavas autobusu parks". Kā drošākais uzņēmums starp pasažieru pārvadātājiem tika atzīts un "Grand Prix" saņēma SIA "Ventspils reiss".

Vietējo Baltijas kravu pārvadātāju un speciālā pielietojuma autoparku jomā zelta kategoriju ieguva uzņēmumi SIA "Cemex", SIA "Hoyer Latvia", SIA "Krauzers", SIA "Lemminkainen Latvija".

Sudraba kategorijā ierindojās uzņēmumi SIA "Clean R", SIA "DHL Latvia", SIA "HAVI Logistics", VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", AS "Sadales tīkls" un SIA "ZAAO".

Savukārt bronzas kategoriju ieguva SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība Igate", AS "Delta LV", SIA "Latvijas Energoceltnieks", kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Šīs grupas uzvarētāju godu un "Grand Prix" ieguva SIA "Cemex".

Starptautisko kravu pārvadātāju grupā zelta kategoriju ieguva SIA "Kurbads un Ko", sudraba kategoriju – SIA "BCL Services" un SIA "Rall", bet bronzas kategoriju saņēma SIA "Altreks", SIA "Dinotrans", SIA "Prizma" un SIA "Rialtrans". Par drošāko autoparku šajā uzņēmumu grupā tika godāts un GRAND PRIX saņēma SIA "Kurbads un Ko".

Zemāka riska autoparku segmentā zelta kategoriju ieguva SIA "AbbVie" un AS "Rīgas siltums". Sudraba kategoriju ieguva SIA "Baltcom", SIA "G4S Latvia", AS "Latvijas Gāze" un AS "UPB". Bronzas kategoriju ieguva SIA "BG", AS "Citadele banka", AS "ConexusBaltic Grid", AS "Grindeks", SIA "OrklaConfectionery&Snacks Latvija", SIA "RE&RE". Savukārt šajā jomā Grand Prix saņēma SIA "AbbVie".

Konkursu organizē apdrošināšanas sabiedrība "Balta", LR Satiksmes ministrija, SIA "Volvo Truck Latvia", SIA "Circle K Latvia" un SIA "SEB līzings". Konkursu atbalsta Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija, Autopārvadātāju asociācija "Latvijas auto" un SIA "Agritech".