Jau daudzu gadu garumā konkurss "Gribu būt mobils" pulcē skolēnus no visas Latvijas un mudina tos padziļināti apgūt zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošības jomā. Konkursu organizē CSDD un finansē LTAB no OCTA līdzekļiem.

2017. / 2018. gadā 6. – 8. klašu skolēnu konkursam "Gribu būt mobils" pieteicās vairāk nekā 500 komandu. Pusfināla sacensībās piedalījās 10 komandas no katra reģiona.

Ceturtdien, 1. martā, uz konkursa "Gribu būt mobils" finālu Rīgā ieradās labākās komandas no septiņiem Latvijas novadiem. Finālisti veica testus, maketā ar satiksmes līdzekļu modeļiem organizēja satiksmi, demonstrēja komandas garu ceļazīmju stafetē un praktiskā darbībā ar velosipēda riepu, kā arī pārbaudīja telpiskās domāšanas prasmes.

Novitāte konkursa fināla norisē bija Kapteiņu cīņas. Žūrija vērtēja komandas dalībnieku individuālo sniegumu un arī komandas darbu. Kā atzina skolēni – konkursā vajadzīgas gan zināšanas, gan arī veiksme. Šoreiz abi komponenti visizteiktāk piemita komandai "Jautrie pūčulēni" no Ērģemes pamatskolas, kas kļuva par šīgada konkursa uzvarētāju. Otrajā vietā palika Baložu vidusskola, bet trešajā – "Just do it" komanda no Jaunogres vidusskolas.



Intervijā 1. vietas ieguvēji uzsvēra, ka uzvaru kaldināt palīdzēja skolotāja, vecāku atbalsts, kā arī darbs ar CSDD sabiedrisko attiecību daļas speciālisti Valdu Kjasperi, gatavojoties Eiropas skolēnu sacensībām.

Nenovērtējamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā konkursam sniedz skolotāji, kas ar neatslābstošu entuziasmu gatavo savus audzēkņus konkursam.

Fināla dalībnieki saņēma piemiņas balvas, bet pirmo trīs vietu ieguvēji – dāvanu kartes izglītojošam ceļojumam pēc savas izvēles.

Konkurss ir noslēdzies, ir gūtas jaunas zināšanas, uzkrāta pieredze, apzināti nākamie mērķi, uz kuriem tiekties nākamgad. Ieguvēji ir visi, kas piedalījās konkursa posmos, jo jaunās prasmes ceļu satiksmes drošības jomā ir uzticams kompass apzinātai un pārdomātai rīcība turpmāk.