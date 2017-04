Lai arī oficiālā motosezonas atklāšana šogad ieplānota vien 29. aprīlī, salīdzinoši siltie laikapstākļi sekmējuši to, ka motobraucēji jau šobrīd aktīvi iesaistās ceļu satiksmē. Diemžēl motobraukšanas sezonas sākuma statistika nav spoža – jau šobrīd reģistrēti 10 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti motobraucēji, un diemžēl ir jau viens bojāgājušais.

Pagājušajā gadā motobraucēji kopumā izraisīja 231 ceļu satiksmes negadījumu (CSNg), un kopējā atlīdzību izmaksu summa par nodarītajiem zaudējumiem bija 298 tūkstoši eiro. "Arī 2014. un 2015.gadā šī statistika ir salīdzinoši līdzīga – motobraucēju izraisīto negadījumu skaits bijis attiecīgi 221 un 257 CSNg, bet izmaksāto atlīdzību apmērs – 210 tūkstoši eiro un 260 tūkstoši eiro," informē Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju biroja (LTAB) valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Arī CSNg cietušo motobraucēju un tiem izmaksāto atlīdzību skaits ir līdzīgs. 2014. gadā CSNg cieta 217, 2015. gadā – 240; bet pērn – 249 motobraucēji. Pirms trim gadiem atlīdzībās izmaksāti 301 tūkstotis eiro, pirms diviem gadiem – 291 tūkstotis eiro; bet pagājušajā gadā – 285 tūkstoši eiro.

2016. gadā motobraucēji kopumā iegādājās 38 694 OCTA polises, tikmēr šī gada pirmajos trīs mēnešos noslēgto OCTA līgumu skaits ir 6847. "Mototransporta īpašnieku iegādāto OCTA polišu skaits pieaug no gada uz gadu. Proporcionāli lielākais noslēgto līgumu skaita pieaugums vērojams 2012. un 2013. gadā, kas skaidrojams ar to, ka no 2011. gada spēkā ir likuma norma, ka OCTA polise jāiegādājas arī mopēdu un motorolleru īpašniekiem," stāsta Abāšins.

Lielākā daļa OCTA polišu mototransportam tiek iegādāta uz trim mēnešiem, savukārt visam gadam polisi iegādājas gandrīz 16,9% mototransporta līdzekļu īpašnieku. "Aicinu motobraucējus rūpīgi pārdomāt termiņu, uz kādu slēgt apdrošināšanas līgumu, lai gada otrajā pusē negadītos situācija, kad polises termiņš ir beidzies," akcentē Abāšins, piebilstot, ka arī ekonomiski izdevīgāk ir iegādāties OCTA ilgākam termiņam jau sezonas sākumā.

"Atgādinām, ka OCTA apdrošināšanas polise ir nepieciešama gan motociklu, gan mopēdu un motorolleru vadītājiem. Par braukšanu bez tās tiek piemērots naudas sods un soda punkti – fiziskām personām motociklu īpašniekiem no 85 līdz 120 eiro un divi soda punkti, bet mopēdu un motorolleru īpašniekiem no 30 līdz 55 eiro un divi soda punkti," informē Abāšins.