Laikapstākļiem mainoties, kad ik dienu snieg un ceļi apledo, arvien vairāk jādomā par to, kā vadām savas automašīnas. Lai labāk sagatavotos, Igaunijā par labāko autovadītāju atzītais autovadītājs Tomass Raids, kurš ir arī pasažieru pārvadātāja "Lux Express" autobusa vadītājs, sniedz vairākus ieteikumus, kā droši nokļūt līdz izvēlētajam galamērķim. Viņš pērn uzvarējis arī konkursā autobusu vadītājiem, kā arī ieguva ceturto vietu Pasaules kausā kravas auto un autobusu vadītājiem. Piedāvājam iepazīties ar pieciem vienkāršākiem padomiem par to, kā droši ceļot ziemas apstākļos.

Brauc apdomīgi un mierīgi

Pieredzējušais autovadītājs, kurš gadu gaitā mērojis tūkstošiem kilometru dažādos laika apstākļos, galvenokārt vērš uzmanību uz satiksmes dalībnieku uzvedību – ziemā labāk pārvietoties lēnāk par atļauto ātrumu un saglabāt mieru.

"Noteikumos norādītais skaitlis ir maksimālais atļautais ātrums, taču vadītājam jāvadās pēc veselā saprāta un ceļa apstākļiem, nevis savas pārākuma sajūtas. Ātrumam jābūt tādam, lai justos droši, lai arī tas būs mazāks nekā noteiktais," teic Tomass Raids.

"Ziemā ir jāaizmirst par strauju "gāzēšanu" un asiem manevriem. Drošība ir īpaši svarīga, jo vēlamies, lai pasažieri būtu drošībā un veiksmīgi atgriežas savās mājās pie ģimenes," uzsver Tomass, kurš mēro tālus ceļus jau 28 gadus.

Ziemā sarežģītu ceļu apstākļu gadījumā autobusu reisi var būt novēloti, tomēr satiksmes grafiki izstrādāti tā, lai autobusi varētu nonākt galamērķī bez nevajadzīgas ātruma pārsniegšanas un riska.

Līkumā samazini ātrumu

Laikapstākļi, kad bieži sastopams stiprs vējš, var radīt bīstamas situācijas uz šosejas. Sānu vējš ir neredzams un var būt mainīgs, kas, pēc autovadītāja domām, īpaši apgrūtina satiksmi slidenos līkumos.

Sarežģītos laika apstākļos pieredzējušais vadītājs iesaka samazināt ātrumu un pirms krustojuma jau laikus sākt bremzēšanu. "Šķiet vienkārši, taču katru dienu es redzu pavisam citu manevrēšanu uz ceļa," autobusa vadītājs raksturo ikdienas satiksmes plūsmu.

Saglabājiet mieru

Stresa pilna braukšana, pēc autobusa vadītāja domām, ir vadītāja lielākais ienaidnieks. "Labs braucējs ir mierīgs visās situācijās. Katru dienu uz ceļiem rodas negaidītas un nepamatotas situācijas, un labam autovadītājam jāspēj savlaicīgi saprast, kā uz tām reaģēt," saka autobusa vadītājs, kurš katru dienu ceļo no Tallinas, Tartu, Narvas un Pērnavas.

Ņemiet vērā to, ka situācijas satiksmē dažādos apstākļos var atšķirties un strauji mainīties

No rīta ceļa apstākļi uz šosejas var būt īpaši sarežģīti. "Ceļu strādnieki sāk cīnīties ar ledu uz ceļa agri no rīta, bet dažreiz šie darbi tiek pabeigti tikai pirms pusdienām, un to nepieciešams saprast katram autovadītājam," saka Raids, uzsverot, ka īpaša uzmanība jāpievērš otrās un trešās nozīmes ceļiem, jo situācijas uz tiem var būt sliktāka nekā uz šosejas.

No sniega un dubļiem uz ceļa var veidoties sasaluša ūdens slānis, kas var būt īpaši mānīgs. "Melnā ledus un to pārklājošs ūdens slānis prasa pacietību un uzmanību no satiksmes dalībniekiem. Nepieciešama pilna uzmanība, tādēļ jāaizmirst par jebkādu blakus jautājumu risināšanu braukšanas laikā," norāda Tomass Raids.

Pēc Tomasa vārdiem, bīstamākie apstākļi ir lietus nokrišņu sasalšana, ko gadās piedzīvot vairākas reizes gadā. "Melnais ledus nav tik riskants, kā sasalis lietus, jo tas sarežģī situāciju uz ceļa gan šoferiem, gan ceļu apsaimniekotājiem."