No visiem atlīdzību pieteikumiem, ko "Balta" saņēmusi pēdējo trīs mēnešu laikā saistībā ar apzagšanas gadījumiem, visbiežāk reģistrēti "Volvo", VW un BMW zīmolu automašīnu apzagšanas gadījumi – attiecīgi 25%, 21% un 12% no kopējā šādu atlīdzību pieteikumu skaita, savukārt modeļu vidū visbiežāk apzagšanas gadījumi konstatēti "VW Passat" (8%), "Volvo V70" (6%) un "Volvo XC90" (6%).

Saskaņā ar Valsts policijas datiem 2016. gadā fiksētas 2237 zādzības saistībā ar iekļūšanu automobilī vai auto detaļu nozagšanu, savukārt šī gada pirmajās nedēļās reģistrētas jau 104 šādas zādzības.

Lai gan kopējais apzagšanas gadījumu skaits samazinās, vidējo zaudējumu apmēram ir tendence palielināties, liecina "Balta" dati. Ja 2013. gadā vidējā izmaksātā atlīdzība par šādiem gadījumiem bija 530 eiro, tad 2016. gadā tie ir jau 780 eiro. Pēdējo trīs gadu laikā atlīdzībās apdrošinātājs izmaksājis vairāk nekā 2,2 miljonus eiro.

"Skaidrojums pieaugošajām izmaksām ir vienkāršs – jaunākām automašīnām aprīkojums kļūst sarežģītāks, un detaļas, ņemot vērā to funkcionalitāti, ir pat vairāku tūkstošu vērtas. Mainīgas ir arī kopējās tendences – pēdējo trīs gadu laikā samazinājies spoguļu, parkošanās sensoru un dažādu uzliku zādzību skaits, kas saistīts arī ar apdrošinātāju īstenotajām aktivitātēm, piemēram, spoguļu marķēšanu. Pieaugoša tendence vērojama lukturu un vadības bloku zādzībām," norāda "Balta" atlīdzību direktors Ingus Savickis.

Lai gan vērojama tendence pieaugt elektronisko ierīču vadības bloku zagšanas gadījumu skaitam, visbiežāk autovadītāji vēl joprojām saskaras ar spoguļu un lukturu zādzībām – šo detaļu zādzības sastāda 62% no visiem automašīnu apzagšanas gadījumiem.

Ja skatāmies pēc automašīnu zīmolu markām, tad spoguļu un to stikliņu, parkošanās sensoru un lukturu zādzības visbiežāk reģistrētas BMW (5. sērija, "X5" un "X6"), "Nissan" ("Qashqai" un "Juke"), "Volvo" ("S80", "V70", "XC60", "XC70" un "XC90") un "VW Toureg". Pieaugoša tendence ir pilnpiedziņas reduktora bloka zādzībām "Volvo" zīmola automašīnām ("XC70" un "XC90").

Lai pasargātu savu automašīnu no šādām zādzībām un sevi no liekām raizēm, "Balta" aicina autovadītājus arī ikdienā aizdomāties par to, kā samazināt potenciālo apzagšanas risku. Piemēram, profesionāla signalizācija, kas ierīkota papildus rūpnīcas signalizācijai, samazinās zagļu ieinteresētību.

Tāpat jādomā, kur ikdienā tiek novietota automašīna – nav ieteicams to novietot nomaļās vietās, neapsargātās teritorijās un daudzdzīvokļu māju pagalmos, tā vietā labāk izvēlēties apsargātas autostāvvietas – tā ir daudz drošāka izvēle. Nedrīkst aizmirst par detaļu marķēšanu – tas samazinās detaļas vērtību un atvieglos šo detaļu identifikāciju.