Jau sākot ar šī gada maiju, " Toyota " Latvijā, Igaunijā un Lietuvā pārtrauc vieglo automobiļu ar dīzeļdegvielas dzinējiem pārdošanu. Tajā pašā laikā "Toyota" turpinās hibrīdauto un arī benzīna dzinēju auto tirdzniecību, portālu "Delfi" informēja markas oficiālais importētājs Baltijas valstīts "Toyota Baltic AS".

Aizvadītais gads "Toyota" iezīmēja pagrieziena punktu Baltijā, jo pagājušajā gadā pirmo reizi šajā reģionā tika pārdots vairāk hibrīdauto nekā automobiļu ar dīzeļdegvielas dzinējiem.

Izņēmums ir tikai "Toyota Land Cruiser" apvidus automobilis un "Toyota Hilux" pikaps, jo šie modeļi ir pieejami tikai un vienīgi ar dīzeļdzinēju, un to tirdzniecība tiks turpināta.

Latvijā, Igaunijā un Lietuvā pēdējo gadu laikā pircēju interese par dīzeļdegvielas dzinēju auto iegādi ievērojami samazinājusies. Vienlaikus būtiski audzis pieprasījums pēc hibrīdauto, kas patērē mazāk degvielas un ir draudzīgāki videi. Pircēju izvēli par labu hibrīdauto sekmējis arī "Toyota" hibrīdauto plašais piedāvājums un cilvēku zināšanas par hibrīdtehnoloģijām.

Saskaņā ar Osvaldo Valentini, "Toyota Baltic AS" ģenerāldirektora, teikto hibrīdauto pieaugošā popularitāte noteikusi "Toyota" revolucionāro lēmumu pārtraukt ražot vieglos automobiļus ar dīzeļdegvielas dzinējiem.

Interese par vieglajiem auto ar dīzeļdegvielas dzinējiem ik gadu samazinās. 2011. gadā no "Toyota" vieglajiem auto, kas tika pārdoti Baltijas tirgū, hibrīdi bija tikai 3%, savukārt 39% bija auto ar dīzeļdegvielas dzinējiem un 58% – auto ar benzīna dzinējiem. Pagājušogad no visiem šajā reģionā pārdotajiem automobiļiem hibrīdauto veidoja jau 27%, savukārt auto ar dīzeļdegvielas dzinējiem 20% un benzīna dzinēja auto – 53% no kopējiem pārdošanas apjomiem.

Latvijā 2017. gadā pirmoreiz tika pārdots vairāk jaunu "Toyota" hibrīdauto nekā modeļu ar dīzeļdegvielas dzinējiem, hibrīdmodeļiem veidojot gandrīz 27% no visiem modeļiem. Pircēju vidū populārākie "Toyota" modeļi bija "RAV4 Hybrid", "Yaris Hybrid" un "Auris Hybrid" ar attiecīgi 55%, 43% un 38% pārdošanas apjomu.

Igaunijā hibrīdauto pērn veidoja 22% no kopējiem pārdošanas apjomiem. Savukārt Lietuvā 2017. gadā hibrīdauto priekšroku deva vēl vairāk cilvēku, proti, gandrīz 35%, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā to pircēju, kas iegādājās dīzeļdegvielas dzinēja versiju. Tieši Lietuva Baltijas valstu vidū izceļas ar dīzeļdegvielas dzinēju auto pārdošanas straujāko kritumu un hibrīdauto pārdošanas apjomu lielāko pieaugumu.

No 2018. gada "Toyota" modeļi "Yaris", "Auris", "Auris Touring Sports", "C-HR", "Avensis" un "RAV4" ir pieejami tikai benzīna dzinēja un hibrīdauto versijā. Savukārt modeļi "Prius", "Prius+" un "Prius Plug-in" tiek pārdoti tikai hibrīdauto versijā.

""Toyota" ir pionieris hibrīdauto tehnoloģiju jomā jau vairāk nekā 20 gadu garumā, un mūsu klienti ir veicinājuši ilgtspējīgas autovadīšanas pieredzes nostiprināšanos visā pasaulē. Jau vairāk nekā 11 miljonu cilvēku visā pasaulē ir izvēlējušies tieši "Toyota" hibrīdauto. Un, jo vairāk cilvēku dod priekšroku hibrīdiem, jo zemākas ir auto radītās emisijas un lielāks pamats runāt par reālu attieksmes maiņu," uzsver Valentini.

"Toyota" ik gadu Eiropā samazina savu dīzeļdegvielas dzinēju auto piedāvājumu. Eiropā kopumā hibrīdauto šobrīd veido 40% no kopējiem auto pārdošanas apjomiem, savukārt dīzeļdegvielas auto tirgus daļa samazinājusies līdz 10%. Piemēram, jaunajam "Toyota C-HR" krosoveram, ko sāka piedāvāt 2016. gadā, dīzeļdegvielas dzinēja versija pat netika izstrādāta, un gandrīz 80% visu Eiropā pārdoto "Toyota C-HR" ir hibrīdauto.