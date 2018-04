Apdrošinātāji brīdina par aizvadītajās nedēļās pieaugošo autoavāriju skaitu, kuru iemesls ir apgrūtināta redzamība spilgtās saules dēļ. Kā apgalvo speciālisti, saule autovadītājiem ir ievērojami bīstamāka par nelabvēlīgiem laikapstākļiem vai pretim braucošu transportlīdzekļu žilbinošām gaismām.

"Kad laiks kļūst siltāks, aizvien biežāk tiek fiksēti ceļu satiksmes negadījumi, kas izraisīti spožās pavasara saules dēļ. Vislielākais risks tikt apžilbinātiem ir agri no rīta un pirms krēslas iestāšanās vakarā – tad, kad austošā vai rietošā saule atrodas netālu no horizonta līnijas. Šajos diennakts laikos saule mēdz būt īpaši spoža, jo tās stari šaurā leņķī spīd automašīnas priekšējā un sānu stiklā, apgrūtinot autovadītāja redzamību. Laiks, kad saule vadītājus visvairāk apžilbina, sakrīt ar transporta sastrēguma stundām, dodoties uz darbu vai mājās," stāsta "Gjensidige Latvija" transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs Dāvids Lēvalds.

Pēc Lēvalda teiktā, saules apžilbināto vadītāju izraisītajiem satiksmes negadījumiem visbiežāk raksturīgas smagas sekas. "Aizvadītajā laikā pārsvarā reģistrētas avārijas, kas radušās sadursmē ar pretim braucošajiem transportlīdzekļiem vai arī straujas bremzēšanas dēļ," stāsta apdrošināšanas eksperts.

Bīstamas situācijas, kuras izraisa saules apžilbinātie autovadītāji, visbiežāk ir neregulējamos ceļu krustojumos un izbrauktuvēs no ceļiem, kad saule vadītājam spīd no kreisā sāna. Tā bieži vien traucē pamanīt no kreisās puses tuvojošos transportlīdzekļus. Autovadītājiem saule ir ļoti bīstama, arī braucot pa slapju ceļu. Ja ceļa segums ir slapjš, saules stari atspīd no slapjā ceļa seguma un iedarbība vēl vairāk pastiprinās.

Saulainos laikapstākļos īpaši svarīga ir tuvo gaismu lietošana, jo tā ļauj laikus pamanīt tuvojošos transportlīdzekli. Gājējiem un velosipēdistiem diemžēl šādu papildu gaismas ierīču nav, tādēļ regulāri autovadītāju apžilbšanas rezultātā cieš arī gājēji. "Visbiežāk satiksmes negadījumi notiek tad, kad cilvēki šķērso gājēju pāreju nepārliecinoties, vai transportlīdzekļa vadītājs viņus ir pamanījis un uzsācis ātruma samazināšanu. Arī velosipēdistiem, kuri pārvietojas pa ceļa braucamo daļu, veloceliņu vai pat ietvi, vajadzētu rīkoties uzmanīgi un saprast, ka autovadītājs īpaši saulainos laikapstākļos, tos ne vienmēr redz," brīdina Lēvalds.

Pieci padomi, kā autovadīšanas laikā pasargāt sevi no apžilbšanas

Lietojiet automašīnās uzstādītos saules aizsargus. Pareizi nolocīti, tie aizsargās no žilbinošajiem stariem. Vajadzētu atteikties no ieraduma saules aizsargos ievietot dažādus dokumentus vai viedierīces. Steigā paslēpties no saules, vadītāji aizmirst tur ieliktos priekšmetus, un tie var izbirt automašīnas salonā, vēl vairāk iztraucējot šoferi.

Neaizmirstiet uzlikt saulesbrilles. Pavasarī, vadot automašīnu, atcerieties, ka saulesbrilles nav tikai moderns aksesuārs, bet arī pasargā acis no saules gaismas.

Ja gar acīm metas raibs vai redzamība kļūst sliktāka, droši jāsamazina ātrums, bet, ja nepieciešams – jāapstājas. Tiklīdz sajūtat, ka no saules "metas raibs gar acīm" un ir grūti saskatīt, kas notiek jums priekšā, vajadzētu samazināt automašīnas ātrumu un censties neiebraukt pretējā kustības joslā.

Iegādājieties kvalitatīvas stikla tīrītāju slotiņas. Pēc ziemas pārbaudiet priekšējo un aizmugures logu stikla tīrītāju gumiju nolietojumu. Apskatiet, vai gumijām nav radušās plaisas vai aplikums. Parasti stikla tīrītāju slotiņas ieteicams mainīt vismaz reizi gadā.

Vienmēr pārliecinieties, ka automašīnā ir stikla tīrīšanas šķidrums. Kad spīd saule, netīrumi uz stikla vēl vairāk pasliktina redzamību. Tie īpaši traucē tad, kad vadītājs brauc pa ēnainu vietu un pēkšņi stiklā iespīd saule. Siltam laikam paredzētajiem stikla tīrāmajiem līdzekļiem piemīt labas tīrīšanas īpašības, tāpēc tad, kad laiks kļūst siltāks, ziemai paredzēto stikla tīrāmo šķidrumu nomainiet pret tādu, kas paredzēts gada siltajai sezonai.