Salīdzinājumā ar ziemas un rudens sezonu šādu pieteikumu skaits gada siltajā periodā ir par aptuveni trešdaļu lielāks. Vidēji katrs desmitais KASKO apdrošināšanas polises īpašnieks ir vismaz vienu reizi vērsies ar atlīdzības pieteikumu par automašīnas vējstikla bojājumu.

Ik gadu "Ergo" saņem vairāk nekā 1000 pieteikumu par automašīnu vējstiklu bojājumiem. Automašīnu vējstiklu bojājumi viennozīmīgi ir biežākais pieteiktais negadījums KASKO apdrošināšanas ietvaros. Saskaņā ar "Ergo" datiem šī gada pirmajos četros mēnešos saņemti 328 atlīdzību pieteikumi un apdrošināšanas atlīdzībās klientiem izmaksāti jau gandrīz 100 tūkstoš eiro.

Paaugstināts risks bojāt automašīnas vējstiklu skaidrojams ar to, ka īpaši vasaras periodā cilvēki ievērojami biežāk izbrauc ārpus pilsētas, kur nereti ir neizbēgama pārvietošanās pa grants ceļu. Tāpat arī šajā periodā aktīvi tiek veikti ceļu seguma darbi, kas nozīmē, ka autovadītāji ir spiesti pārvietoties pa pagaidu grants vai šķembu ceļiem. Braucot pa grants ceļiem, visbiežāk automašīnu vējstikli tiek bojāti, kad no garām vai priekšā braucošas automašīnas uz augšu tiek mesti akmeņi vai šķembas.

"Attīstoties tehnoloģijām, arī automašīnu aprīkojums kļūst daudz "gudrāks" un dārgāks, piemēram, vējstikla, kurā iestrādāti sensori, nomaiņa gadu vecai automašīnai var izmaksāt gandrīz 2000 eiro. Deviņus gadus vecas automašīnas vējstikla nomaiņa var prasīt vairākus simtus eiro. Tās ir ievērojamas summas," stāsta apdrošināšanas sabiedrības "Ergo" riska parakstīšanas departamenta direktors Ritvars Heniņš.

"Tomēr mūsdienās ir iespēja noteikta lieluma vējstikla bojājumus arī novērst, veicot to labošanu aizkausējot. Praksē redzam, ka daudzi autovadītāji nav informēti par šādu iespēju, proti, ja vējstikla plaisas vai bojājuma diametrs nepārsniedz divu eiro monētas lielumu un ja bojājums ir vismaz 10 cm attālumā no vējstikla malas, tad to iespējams novērst, turklāt izmaksas būs nesalīdzināmi mazākas nekā visa vējstikla nomaiņa. Šāds tehnoloģisks risinājums noteikti autovadītājiem ietaupa pat vairākus simtus eiro. Lai būtu iespējama vējstikla labošana, ir svarīgi operatīvi sazināties ar speciālistiem, lai plaisa neveidojas lielāka un lai bojājumā neuzkrājas netīrumi," norāda Heniņš.

Lai pasargātu automašīnas vējstiklus no bojājumiem, ERGO un Drošas braukšanas skolas speciālisti iesaka ievērot lielāku distanci aiz priekšā braucošās automašīnas, pārvietojoties pa grants ceļiem vai šosejām pavasara un vasaras periodā. Ja vējstiklā ir radušies nelieli bojājumi, nekavējoties jāvēršas pie vējstiklu remonta speciālistiem. Nedarbiniet logu tīrīšanas slotiņas uz sausa stikla, jo tādā veidā vējstiklā veidojas mikroplaisas, kas ilgtermiņā ietekmē tā izturību. Logu tīrīšanai vienmēr izmantojiet arī vējstiklu tīrīšanas šķidrumu. Sekojiet līdzi logu tīrīšanas slotiņu kvalitātei, nepieciešamības gadījumā tās mainot.