2009. gadā dibinātājs Mate Rimacs savā garāžā sāka strādāt pie tādu elektrisko sporta automobiļu ražošanas redzējuma, kas būtu gan ātri, gan sajūsminoši. Nesen, Ženēvas autoizstādē 2018. gada martā, "Rimac" iepazīstināja ar tā elektriskā hiperauto jaunāko versiju "C Two".

Šī divvietīgā "Rimac C Two" automobiļa jauda ir aptuveni 2000 ZS un maksimālais ātrums – 412 kilometru stundā. Tā nobraucamais attālums bez atkārtotas uzlādes ir 650 kilometru, un ar 250 kW ātrās uzlādes sistēmu 30 minūšu laikā tiek sasniegts 80% akumulatora uzlādes līmenis. Turklāt uzņēmums konstruē un izgatavo augstas veiktspējas elektrisko transportlīdzekļu spēka piedziņas sistēmas un akumulatoru sistēmas.

"Ar izstrādātajiem pilnīgi elektriskajiem divvietīgajiem sporta superauto, piemēram, "Concept One" vai "C Two", kā arī transportlīdzekļu pamatsistēmām "Rimac" ir iespaidīgi nodemonstrējis savu kvalifikāciju elektromobilitātes jomā," norāda "Porsche" valdes priekšsēdētāja vietnieks un valdes loceklis finanšu un IT jautājumos Lucs Meške. Viņš piebilst: "Mēs uzskatām, ka "Rimac" idejas un pieejas ir ārkārtīgi daudzsološas, tāpēc mēs ceram uzsākt ciešu sadarbību ar uzņēmumu attīstības partnerības veidā."

Strauji augošajā uzņēmumā, kas atrodas Zagrebā, kopumā strādā aptuveni 400 darbinieku. "Rimac" galveno uzmanību pievērš augstsprieguma akumulatoru tehnoloģijām, elektriskajām spēka piedziņām un digitālo saskarņu izstrādei starp cilvēku un mašīnu. Turklāt meitasuzņēmumā "Greyp Bikes", kas ir dibināts 2013. gadā, "Rimac" izstrādā un ražo elektrovelosipēdus.

"Šī partnerība tagad ir nozīmīgs solis, lai "Rimac" varētu kļūt par nozares populārāko komponentu un sistēmu piegādātāju elektrificēšanas, savienojamības un aizraujošajā moderno autovadītāja palīgsistēmu jomā," paskaidro "Rimac" vadītājs Mate Rimacs.