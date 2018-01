"Gada griezumā skatoties, apmēram astoņus mēnešus ceļu stāvoklis ir braukšanai labvēlīgs, tādēļ, iestājoties ziemas sezonai, nepieciešamās braukšanas prasmes ir manāmi ierūsējušas. Braukšanai apgrūtinošos laikapstākļos jāsagatavojas gan morāli, gan psiholoģiski, gan arī tehniski. Jāatceras, ka ziemā gan sev, gan arī pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem jāiedod vairāk laika –, sākot ar laicīgu iziešanu no mājām, lai no automašīnas notīrītu sniegu, beidzot ar savlaicīgu manevru veikšanu krustojumos un apdzīšanas situācijās," mudina DBS Autoskolas vadītājs Jānis Vanks.

Automašīnas tehniskā sagatavotība

Sals un sniega putenis var mūs pārsteigt nesagatavotus. Atbilstošas ziemas riepas, nesasalstošs logu tīrāmais šķidrums, kā arī sniega slotiņa, kas aprīkota ar ledus skrāpi – tās ir galvenās pamatlietas, bez kurām ziemā neiztikt.

Ziemas sezonā ar auto biežāk nākas pārvietoties diennakts tumšajā laikā, tādēļ svarīgi pārredzēt ceļu un arī pašam būt redzamam. Pirms brauciena pārliecināmies, vai visi automašīnas lukturi ir darba kārtībā. Tāpat nepieciešams pārbaudīt, vai automašīnas lukturi ir noregulēti tā, lai tie neapžilbina pretim braucošos šoferus.

Ziemas sezonā "domā ziemīgi"

Ziemas sezonā autovadītājiem jāpāriet uz ziemas modinātāju, kas nozīmē, ka no rītiem jāceļas agrāk. Jāparedz, ka, izejot no mājām, mašīna būs aizsalusi vai apsnigusi, līdz ar to automašīnas tīrīšanai jāieplāno papildu 10 – 15 minūtes.

Tāpat jāņem vērā, ka atbilstoši konkrētajiem ceļu apstākļiem kopējā satiksmes kustība var būt krietni vien lēnāka nekā ierasts, tādēļ, lai sasniegtu sev vēlamo galamērķi, braukšanai jāatvēl vairāk laika.

Tāpat ziemas braukšana prasa savlaicīgu pagrieziena rādītāja ieslēgšanu, nodrošinot vienmērīgu sagrupēšanos un veiksmīgu manevra īstenošanu.

Manevru īstenošana – rūpīgi izplānota

Agri rīti un vēlas vakara stundas ir tie laika posmi, kuros, iespējams, ceļus vēl nav izdevies sakopt. Izvēloties piemērotu braukšanas ātrumu un distanci, autovadītājiem jāņem vērā ne tikai ceļu seguma stāvoklis, bet arī laikapstākļi.

Ja redzamība ir slikta, ceļš ir sniegots vai apledojis, tad apsteigšanas manevrs var būt bīstams, kā arī tā īstenošana prasīs vairāk laika. Šī iemesla dēļ pirms izvēlētā manevra noteikti jāizvērtē iespējamās sekas.

Lielāka distance nodrošinās to, ka autovadītājam izdosies savlaicīgi nobremzēt pat tad, ja bremzēšanas ceļš būs garāks nekā vasarā.

Braukšanas uzsākšanu un bremzēšanu jāveic vienmērīgi

Visi manevri, piemēram, braukšanas uzsākšana no vietas vai bremzēšana ziemā jāveic ļoti laideni. Vienmērīgas kustības jāievēro arī, griežot stūri, kā arī, strādājot ar pedāļiem – tie jāspiež ļoti vienmērīgi, bez raustīšanās un asām kustībām. Visslidenākie ir krustojumi, tādēļ, lai pie tiem droši pieripotu, bremzēšanu ieteicams veikt savlaicīgi.

Ja autovadītājs vēlas pārbaudīt, vai ceļš ir slidens, labākais veids ir mēģināt straujāk nobremzēt un sajust, vai auto sāk slīdēt. To ieteicams pārbaudīt tikai tad, kad sasniegts drošs braukšanas ātrums, un tikai tādā ceļa posmā, kurā nav ne pretī, ne aizmugurē braucošu mašīnu.

Braukšanas prasmes nepieciešams praktizēt arī ziemas sezonā

Tas ir tikai saprotams, ka ziemas sākumā autovadītāja braukšanas prasmes nav tik labas, kā sezonai beidzoties. Ir nepieciešams laiks, lai pierastu pie nepastāvīgajiem apstākļiem uz ceļa.

Kā uzsver Jānis Vanks: "Droša ziemas braukšana jāapgūst praktiski. Protams, teorija ir nepieciešama, tomēr bez prakses neiztikt. Jāņem vērā, ka arī nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā pārāk lēna braukšana apdraud ceļu satiksmi tikpat lielā mērā kā atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana. Pie jauniem apstākļiem ir jāpierod, tādēļ tiem, kuri ziemas sezonā uz ceļa nejūtas droši, savas braukšanas iemaņas iesaku nostiprināt, sadarbojoties ar braukšanas instruktoriem, kuri parādīs un pastāstīs, kā to darīt drošāk un pareizāk. Braucot apdomīgi, mēs visi kopā parūpēsimies par to, lai arī ziemas sezonā satiksme būtu drošāka."